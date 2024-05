L'association PETA liste les intérieurs de voitures vegan !

Les matières d'origine animale comme le cuir ou la laine sont prisées dans les habitacles depuis la création de l'automobile. Sauf que quand on est contre leur utilisation, difficile de faire le tri dans les modèles véritablement vegan. L'association PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), qui établit et protège les droits de tous les animaux, a donc interrogé les principales marques à propos des modèles vegan disponibles aujourd'hui sur le marché.

Sans grande surprise, de nombreux modèles sont vegan dans leurs versions de base, et pour cause : les sièges sont alors revêtus de tissu, et les différents éléments du mobilier composés de plastique. Dans la plupart des cas, il suffira de se contenter de finitions d'appel pour ne pas avoir à cohabiter avec de la matière animale. Mais certains modèles font exception, à l'image des Peugeot qui disposent généralement de cuir sur le volant, y compris une simple 208 Active ! En fait, seules les Lionnes dérivées d'utilitaires sont véritablement vegan.

Autre intérêt de l'étude : trouver des marques prémiums qui proposent des alternatives "simili" aux options cuirs. C'est le cas notamment de Jaguar, Mercedes et Jeep. Mais, bien entendu, la liste n'est pas exhaustive (imaginez le travail de fourmi…). Par exemple, elle ne précise pas que BMW affiche une option sellerie cuir "Veganza" (ou comment rendre la démarche poétique…) intégrale en remplacement du similicuir/tissu, notamment sur sa Série 5. Pas bien grave, bien sûr, d'autant que la Bavaroise est citée comme vegan en version standard, mais la firme est parallèlement placée dans la liste des mauvais élèves qui ne proposent pas d'option vegan…

On notera également, pour rester dans le groupe BMW, que les nouvelles Mini ne proposent plus du tout de cuir. Tout cela pour dire que la liste est une bonne base, mais qu'elle ne fera pas non plus référence. Et qu'une consultation des catalogues au cas par cas devient indispensable quand on souhaite défendre la cause animale.

Des études à mener au cas par cas…

Ainsi, impossible de savoir si le cuir apparaît à mesure que l'on monte en gamme pour gagner des équipements (éléments de confort, écrans perfectionnés, assistances diverses). Or, on sait qu'à ce petit jeu, on risque de tomber sur de la peau de bête sur le volant, le levier de vitesses et les sièges. Dans le cas d'un Renault Austral par exemple, aucune chance de trouver du cuir en cherchant bien, y compris sur les finitions huppées : dans un démarche "verte", le Losange fait beaucoup appel à des matières végétales ou issues du recyclage pour ces nouveautés (donc nouveaux Scenic, Rafale et Espace également…).

Hélas pour les vegan, toutes les marques n'ont pas la même politique. D'une manière générale, les "grand public" comme les prémiums cèdent à la mode du "TEP", en particulier pour les cœurs de gamme : un cuir synthétique répandu depuis de nombreuses années, parfois mêlé à de l'Alcantara (matière artificielle également) sur des modèles sportifs.

Mais d'autres restent fidèles à la vache. Ainsi, Honda se targue de proposer du cuir "authentique de qualité" sur son récent CR-V. Des politiques divergentes, donc : interrogés sur la question, certains constructeurs justifient le choix de la peau de bête par le fait qu'il serait dommage de la jeter alors que des carnivores en mangent la viande, quand d'autres accusent la teinture des peausseries d'être bien plus "sale" que celle des matières synthétiques. Un bon sujet de débat devant votre prochain barbecue...