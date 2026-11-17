135 millions d’euros, voilà la valeur atteinte par la Mercedes 300 SLR Coupé vendue aux enchères en 2022, battant le record absolu pour une automobile dans le monde. Chez BMW, certains exemplaires du roadster 507 peuvent « modestement » dépasser les trois millions d’euros sur le marché de la collection.

Chez Audi, certes, certaines machines de compétition comme la S1 Quattro de 1988 ont récemment dépassé les deux millions d’euros. Mais du côté des voitures de route, les véhicules les plus recherchés restaient largement sous le million d’euros.

Nouveau record pour une Audi Sport Quattro

Là aussi, on note une progression constante de son modèle le plus estimé par les collectionneurs : la Sport Quattro, cette version spéciale du coupé Quattro produite à 217 exemplaires entre 1983 et 1986, voit sa cote exploser dans les ventes aux enchères depuis quelques années.

Considérée à l’époque comme une vraie chasseuse de Porsche 911 Turbo, cette GT servant à l’homologation de son dérivé de rallye en Groupe B valait déjà plus d’un demi-million d’euros l’année dernière. A l’occasion d’une vente aux enchères organisée par Broad Arrow à Zurich, un exemplaire rouge vient d’atteindre le prix de 703 750 francs suisses soit 761 000€.

Elle affiche un peu plus de 82 000 kilomètres au compteur et cet exemplaire est sorti de l’usine en 1985.

Pour rappel, l’Audi Sport Quattro possède un cinq cylindres en ligne turbo de 306 chevaux transmettant sa puissance aux quatre roues. A l’époque, une Porsche 911 Turbo se contentait de 300 chevaux tout rond…