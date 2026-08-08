Le 5 cylindres Audi a droit à une expo rien que pour lui
Ingolstadt consacre une exposition hors norme à une légende mécanique : le moteur 5 cylindres de la maison Audi. Baptisée « 1-2-4-5-3 » en référence à son ordre d’allumage, cette rétrospective de l’Audi Museum Mobile célèbre le demi-siècle d’un bloc devenu culte, de la sage Audi 100 de 1976 aux monstres de rallye et de circuit.
Envisager une exposition qui ne présente que des moteurs n’est déjà pas l’idée la plus commune qui soit, même pour un constructeur. Mais programmer une expo consacrée à un seul type de bloc d’une seule marque relève soit de la pure folie, soit du coup de génie.
Sept moteurs et quatorze autos
C’est peut-être dans cette seconde catégorie que s’inscrit cette opération, risquée, qui a ouvert ses portes à l’Audi Museum Mobile d’Ingolstadt en Allemagne. Car non seulement, l’évènement, qui se déroule jusqu’au 28 févier 2027 est un hommage rendu à un seul moteur, en l’occurrence, le 5 cylindres de la marque, mais en plus, l’expo s’appelle « 1-2-4-5-3 » de quoi déconcerter un tantinet.
Cet alignement de chiffres rappelle bien entendu l’ordre d’allumage des cylindres du bloc qui fête cette année ses 50 ans puisqu’il est né sous le capot de l’Audi 100 de 1976, alors qu’il développait 2.1 l et 136 ch. La suite de son aventure est aussi prestigieuse que variée puisque le 5 cylindres s’est décliné dans toutes les gammes, du père tranquille diesel de 70 ch, à la bête de course turbocompressée, la fameuse Quattro du groupe B des années 80 et ses 500 ch, jusqu’à l’Américaine IMSA GTO de 720 ch en 1989. Car le bloc, s’il a peu progressé en cylindrée, il est passé de 2,1 l à 2,5 l, n’a jamais cessé d’évoluer et de se décliner.
Une formule du passé ?
L’expo d’Ingolstadt en présente 7 versions, et permet aux visiteurs d’admirer 14 autos qu’il a équipées, de l’Audi 100 des origines au fameux l’Audi Avant RS 2 qui, était en 1994, le break de série le plus puissant au monde avec 315 ch.
Pour autant, cette mise en avant est peut-être le chant du cygne d’un bloc couronné neuf fois de suite du titre de meilleur moteur du monde. Il ne se niche plus aujourd’hui que sous le capot de la confidentielle RS3. Et il a beau apparaître au générique du concept GT 50 (présent au musée), personne ne se fait d’illusion sur son avenir. Les « 1-2-4-5-3 » est désormais une formule du passé, du XXe siècle.
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