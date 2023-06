L’électrique moins cher que le thermique chez BMW

Depuis le début du mois de juin, BMW met à l’honneur ses modèles électriques en les proposant à des tarifs moins élevés que les traditionnelles versions fonctionnant à l’énergie fossile, via ses offres LLD (location longue durée).

Le constructeur allemand indique que les loyers, sans apport, offrent le même duo « kilométrage/durée » et le même niveau d’équipements que leurs équivalents thermiques. À titre d’exemple, une BMW i4 eDrive35 en finition M Sport est proposée à 590 €/mois sans apport. En face, une 420i Gran Coupé M Sport est affichée à 690 €/mois, également sans apport. L’offre court sur 36 mois et 30 000 km. Le gain atteint 100 € par mois. Quant au SUV X3, l’économie s’élève à 40 € par mois.

Pour le même prix (890 €/mois), vous avez également le choix entre la dernière Série 5 électrique (i5 eDrive40 M Sport), et thermique (520d M Sport).

Les offres LLD électriques

BMW iX1 (xDrive30 xLine Pack Premium) : à partir de 490 €/mois

BMW i4 (eDrive35 M Sport) : à partir de 590 €/mois

BMW iX3 (Inspiring) : à partir de 590 €/mois

BMW i5 eDrive40 M Sport : à partir de 890 €/mois

BMW iX xDrive40 Pack Sport : à partir de 890 €/mois

Recharge Ionity offerte pendant un an

Si dans l’absolu, les loyers restent élevés, cette offre permet de passer à l’électrique sans dépenser plus et de façon plus libre qu’un achat classique.

En plus de rouler en électrique sans payer plus cher de location, BMW offre un an de recharge illimitée sur le réseau Ionity à condition de passer commande avant le 1er janvier 2024. Voilà qui a de quoi faire réfléchir.