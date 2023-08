L'IAA va consacrer les voitures d'entreprises de l'année

Chefs d’entreprises et gestionnaires de flottes seront sans aucun doute nombreux à faire le déplacement jusqu’au Salon IAA Mobility de Munich. Au-delà des conférences et des révélations de modèles ouvertes au grand public, deux rendez-vous devraient en effet éveiller spécifiquement leur intérêt.

D’une part, ils pourront tester des voitures susceptibles de répondre aux usages routiers actuels et futurs. On sait déjà qu'une trentaine de modèles 100 % électriques et hybrides, y compris français, seront mis à disposition des visiteurs affaires. Objectif : leur faire part des innovations du segment, sur le plan moteur, sur le plan de l’autonomie et de la recharge. Les sensibiliser par ailleurs de façon pragmatique à la conduite à faible ou zéro émission, et enfin, leur permettre idéalement de mieux envisager leur prochaine Car Policy.

Voiture(s) de l'Année : 18 catégories en lice

C’est le magazine allemand en ligne « Firmenauto.de » qui coordonne cette initiative en lien avec l’Union nationale de l’industrie automobile, la VDA (Verband der Automobilindustrie). L’événement aura lieu mercredi 6 septembre, sur trois créneaux horaires différents, dans le cadre d’une tournée « Test Drive » nationale débutée à Heiligenhaus (en Rhénanie du Nord) en mai dernier. Avant de prendre le volant, les participants auront droit à un briefing en salle B52 du Centre des Expositions de Munich.

D’autre part, ce même jour, un second temps fort devrait captiver les responsables de flottes autant que les constructeurs. Il s’agit de la remise du « Prix de la Voiture d’entreprise de l’Année 2023 ». Cette cérémonie se tiendra dans le cadre du IAA Summit. Quelque 230 voitures toutes marques, françaises entre autres, sont en lice. Réparties dans 18 catégories, elles ont pour point commun d’avoir fait parler d’elles dernièrement sur le marché allemand des flottes.