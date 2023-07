Ce qu'il y aura à voir au salon de l'auto de Munich 2023

Dans notre ère post-Covid19, les salons automobiles d’Europe ont beaucoup perdu de leur superbe. Celui de Genève a été tout simplement annulé cette année faute d’un engagement suffisant de la part des marques et celui de Paris 2022 a été ignoré par de nombreuses marques étrangères. Peut-il y avoir un retour en grâce de ces salons « à l’ancienne » alors que les marques organisent de plus en plus souvent leurs propres évènements pour attirer les clients et les prospects ?

Il sera intéressant à ce sujet d’étudier celui de Munich, qui ouvrira ses portes au public du 5 au 10 septembre prochain. Devenu le seul salon automobile international d’Allemagne depuis que Munich a remplacé Francfort en 2021, l’IAA rassemblera comme de coutume la plupart des marques du pays : d’Audi à Mercedes-Benz en passant par BMW ou Porsche, toutes montreront leurs dernières nouveautés après avoir boudé l’année dernière le mondial de Paris.

Pas de Stellantis

Chez Stellantis en tout cas, seule la marque Opel sera représentée (elle y dévoilera la Corsa restylée, l’Astra Electric en version break et un concept-car) et toutes les autres front l’impasse sur le salon. Les marques japonaises comme Toyota ou Nissan n’y viendront pas non plus mais chez Renault, Munich constituera un évènement important puisque la marque au losange y montrera son Rafale et, surtout, le nouveau Scenic Electric qui sera l’une des stars du salon. Nouveau SUV à zéro émission, il n’aura plus rien à voir avec le monospace compact qu’on connaissait depuis le milieu des années 90.

Du côté des autres nouveautés majeures, la Mini de cinquième génération devrait occuper une bonne partie de l’espace médiatique. Il faut aussi s’attendre à découvrir un nouveau concept-car intéressant chez Volkswagen en plus de la dernière Passat, alors que Smart amènera son crossover #3. Les amateurs de voitures d’exception s’intéresseront à la toute nouvelle Mercedes-AMG GT et à une inédite version de la Porsche 911. A noter que Tesla sera présent également. Toute la rédaction sera sur place pour vous monter tous ces nouveaux modèles dès le matin du 4 septembre lors de la journée presse après une très courte nuit.