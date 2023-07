Rabais, cadeaux, salons...: Tesla devient-il un constructeur comme les autres?

L’anecdote est connue, mais mérite d’être rappelée ici. A un cousin qui il y a quelques années lui demandait s’il pourrait bénéficier d’un rabais sur sa Tesla au titre des liens familiaux qui les unissaient, Elon Musk avait répondu que le prix minoré espéré était bien celui figurant sur le configurateur du site Tesla : « tous les clients Tesla bénéficient des prix familiaux ! », avait ajouté le milliardaire.

De fait, Tesla traîne depuis toujours une réputation de marque particulièrement pingre, totalement hermétique à la notion même de « petit rabais » sur ses voitures (indépendamment des valses de tarifs à la hausse ou à la baisse, s’entend), allant même jusqu’à livrer le Model Y sans plage arrière les premiers mois sans que cela émeuve particulièrement les clients.

Quelle autre constructeur aurait pu se permettre ce genre de fantaisie ? Absolument aucun, Tesla bénéficiant depuis toujours d’une mansuétude rare.

-5000 € sur la Model 3

Mais les temps changent. A mesure que la concurrence étoffe son offre et que les réseaux de charge rapide concurrents se déploient, les automobilistes comprennent peu à peu que la mobilité électrique longue distance est aussi possible avec d’autres marques.

Elon Musk doit donc engager la marque qu’il dirige dans une course aux volumes, avec succès si l’on en juge par les résultats commerciaux du Model Y qui est la voiture la plus vendue au monde depuis le début de l’année (et la familiale préférée des Français).



Pour y parvenir, il emploie donc les bonnes vieilles recettes. A chaque fin de trimestre, les véhicules disponibles en stock voient leurs tarifs substantiellement rabotés. On a ainsi récemment pu constater des baisses allant jusqu’à 5 000 € sur des Model 3, ce modèle étant en perte de vitesse depuis que la Model Y est proposée en version propulsion moins onéreuse. Des Model Y qui peuvent perdre jusqu’à 2 000 € lors de ces destockages.

Tesla en carafe

S’il n’est pas (encore?) question de bonnes vieille ristournes clamées par voie de presse ou de journée portes ouvertes dans le réseau, on assiste aussi au retour des opérations qui permettent à l’acheteur et à son « parrain » de disposer d’avantages substantiels tels que des kilomètres de supercharge gratuite, la mise à disposition de l’Autopilot amélioré pendant une durée limitée, ou une magnifique carafe!

Enfin, on apprenait ce week-end que Tesla participerait bien au salon de Munich en septembre, alors même qu’il avait boudé la dernière édition du Mondial de l’automobile à Paris.

Or, le fait de prendre un stand sur un salon n’est pas neutre : si de nombreux constructeurs continuent de se détourner de ces grand-messes qu’ils jugent trop coûteuses, leur préférant une stratégie de communication digitale jugée plus moderne et rentable, il est assez savoureux de voir une tech company recourir aux bonnes vieilles méthodes pour promouvoir ses produits.

Tesla était d’ailleurs présent au salon de Shenzhen en juin, et n’a pas non plus raté le fameux rassemblement de Goodwood le week-end dernier. Toujours à contretemps, donc. Peut-être est-il temps pour le cousin d'Elon Musk de tenter à nouveau sa chance?