Le salon de Genève 2023 annulé et délocalisé au Qatar !

En mars 2020, le salon de l'automobile de Genève avait été annulé in extremis en pleine explosion de la pandémie de coronavirus. Il a également été annulé les deux années suivantes en raison des grosses incertitudes sur la crise sanitaire, qui n'aident pas les organisateurs de ce genre d'évènement à l'heure où de plus en plus de constructeurs tournent le dos aux salons classiques. Et bien alors que le « Geneva International Motor Show » (GIMS) devait faire son grand retour en mars prochain, on apprend finalement qu'il sera à nouveau annulé dans un communiqué surprise !

Officiellement, c'est encore la crise du coronavirus qui justifie cette nouvelle annulation. Le salon de Genève se tenant au plus fort de l'hiver, il tombe toujours aux périodes où les pics épidémiques ont le plus de chance de perturber la tenue des grands évènements. Alors que le Mondial de l'Automobile de Paris 2022 n'arrive pas à attirer tous les constructeurs automobiles, on imagine que les organisateurs de Genève ont aussi du mal à faire venir tout le monde. Il y aura pourtant bien un salon de Genève en 2023 : il s'exportera au Qatar au mois de novembre !

Le « Geneva International Motor Show Qatar »

Le premier « Geneva International Motor Show Qatar » doit en effet se dérouler à Doha, dans plusieurs lieux de la ville. Il promet aux visiteurs de vivre de « nombreuses expériences de conduite uniques et spectaculaires ». Reste à connaître la liste des constructeurs partants et à espérer que l'évènement ne soit pas annulé lui aussi. Mais le temps où le salon de Genève était un rendez-vous incontournable pour voir toutes les plus grosses nouveautés automobiles de la planète semble malheureusement révolu.