L'intérieur de la nouvelle Mini est joli à regarder

Il y a quelques jours, Mini publiait les toutes premières images de sa citadine de cinquième génération. Le constructeur anglais s’est embarqué dans une stratégie d’effeuillement composée de nombreuses phases différentes et cette fois, c’est au tour de l’habitacle de se dévoiler de manière officielle.

La planche de bord de cette Mini de cinquième génération s’expose ainsi sous vos yeux, dévoilant un mobilier dont le style respecte scrupuleusement les codes de la marque depuis son retour au début des années 2000 (lui-même fortement inspiré de celui de la vieille Mini originelle). La console centrale circulaire est toujours là mais elle devient entièrement numérique, époque des grands écrans tactiles oblige. Il n’y a plus de combiné d’instrumentation, remplacé par un simple afficheur « tête haute » au-dessus de la planche de bord. Il reste aussi quelques boutons physiques sur le bas de la console centrale sous l’écran, mais il n’y a plus du tout de sélecteur de boîte entre les sièges. Notez les motifs sur le revêtement recouvrant la planche de bord et son système d’éclairage.

Thermique et électrique

Rappelons que cette nouvelle Mini de cinquième génération laissera le choix entre une motorisation 100% électrique et des variantes thermiques. Elle conservera sa déclinaison à trois portes, une carrosserie ayant disparu du catalogue de ses rivales. Elle sera présente au prochain salon de l’automobile de Munich 2023 et la rédaction de Caradisiac aussi.