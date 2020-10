L'Opel Corsa 6 arrive en occasion : une meilleure affaire que sa cousine Peugeot 208 ?

L'Opel Corsa est morte, vie l'Opel Corsa. Mais cette fois-ci, on change tout et on repart d'une page blanche. L'ancienne Corsa, la 5e génération était une citadine polyvalente reposant sur une plateforme du groupe General Motors. Lourde, peu moderne et ne permettant pas de doter l'auto des dernières technologies. Pas mauvaise en soi, mais pas à la page non plus.

Après le rachat d'Opel par PSA, la donne a changé. Les modèles du constructeur allemand ont peu à peu adopté les plateformes et les organes mécaniques du groupe français, tout en gardant toute liberté stylistiquement parlant. La 6e génération de Corsa est donc une Peugeot 208, recarrossée. Elle n'a d'ailleurs rien à voir en matière de style avec sa cousine, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.

Il suffit de les placer l'une à côté de l'autre pour réaliser à quel point on peut faire des voitures différentes sur une même base. On est loin des similitudes entre Peugeot 106 et Citroën Saxo !

Du coup, la petite polyvalente allemande joue une partition beaucoup plus classique que la française. Plus à la manière d'une Renault Clio 5. La plastique est en effet plutôt classique, sage, mais pas dénuée d'élégance ni de charme, avec même la possibilité de la personnaliser un peu (toit contrasté). C'est surtout dans l'habitacle que l'on constate qu'Opel a orienté la Corsa côté "conservatisme". Volant de taille normale, instrumentation à aiguilles classiques, planche de bord au dessin sans grande originalité, écran multimédia placé un peu bas, sous les aérateurs.

Les clients les plus "âgés" ou les plus réfractaires à la technologie y retrouveront leurs marques, quand ceux de la 208 y apprécieront au contraire une modernité exacerbée.

C'est pareil sur la route. En adoptant des réglages différents par rapport à la sochalienne, la Corsa devient un peu plus confortable, mais moins dynamique. Un peu. Un peu moins agréable au niveau de la direction. Un peu. Bref, elle représente un compromis autre que celui de la 208, mais pas désagréable. Un peu à la manière, encore une fois, d'une Clio, ou d'une Volkswagen Polo. Pas les pires des références.

Elle est enfin tout aussi bien équipée (sauf instrumentation 3D) que sa cousine, mais affiche des tarifs toujours un peu inférieurs. Et justement, c'est a priori un avantage en seconde main. Déjà, retrouve-t-on ces tarifs inférieurs dans les pris de vente, et la Corsa décote-t-elle plus vite que sa très demandée cousine 208 ? Faisant d'elle un "meilleur plan" ? C'est justement le but de cette étude du marché de l'occasion récente. Mais commençons par voir où on peut trouver des Corsa de dernière génération.

Opel Corsa 6 de seconde main : les filières d'approvisionnement

Nous l'avons dit, la citadine au blitz est sur le marché depuis environ 9 mois. C'est le moment où les premiers modèles commencent à arriver en nombre sur le marché de l'occasion. Le gros du contingent est représenté par les véhicules de direction et de démonstration. On trouve aussi des "occasions 0 km", ces fameuses voitures immatriculées par les concessions elles-mêmes pour parfois atteindre des objectifs de vente, et qui sont revendues ensuite comme des occasions.

Aujourd'hui, on trouve presque un millier d'annonces sur les sites spécialisés, toujours les mêmes, c'est-à-dire La Centrale, et le bon coin.

On peut également trouver des modèles via le site occasion du constructeur. Tout a changé récemment dans le groupe PSA, et les sites des marques Peugeot (label occasions du lion), Citroën (label Citroën Select) et Opel (label Opel sélection) ont été regroupés sous un seul et même site : Spoticar. C'est là que vous pourrez consulter un peu plus de 70 annonces.

Dans le lot, vous ne trouverez pratiquement aucun véhicule vendu par un particulier (ils ne représentent que moins de 2 % de l'offre actuellement).

La filière des loueurs est également à oublier. Ces deniers ne vendent pratiquement plus en direct aux particuliers. Pourtant la Corsa est en général prisée de ces mêmes loueurs, qui avaient pour habitude de casser les prix. Dommage...