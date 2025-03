La Banque européenne d’investissement octroie son premier prêt vert pour financer un parc de VUL électriques

À l’échelle européenne, le marché du VUL a connu en 2024 une hausse de 8,3 % avec 1,6 million d'unités immatriculées. Un contexte favorable dont ne bénéficient pas les modèles électriques. Les ventes des modèles à batterie ont connu une baisse de 9,1 % avec seulement 96 159 VUL électriques mis à la route.

Conséquence, un effritement de leur part de marché, passé de 7,2 % en 2023 à 6,1 % l’an dernier. Une sacrée baisse de tension dans le cadre de la transition énergétique pour les véhicules utilitaires. Afin de booster le marché, la Banque européenne d’investissement (BEI) apporte son soutien afin de permettre aux entreprises de verdir leurs parcs.

19 000 véhicules concernés

La BEI vient d’accorder un prêt vert de 350 millions d’euros à la société de leasing Ayvens. De son côté le loueur de longue durée s’engage à investir la même somme pour s’équiper et promouvoir les VUL à batteries dans les flottes. Cet accord de financement porte sur le déploiement de 19 000 véhicules utilitaires légers électriques en Europe pour les trois prochaines années, principalement en Allemagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas.

« Ce nouveau co-investissement contribue à la diversification des financements de nos activités et à notre stratégie de durabilité. Mais surtout, il marque une importante avancée en donnant à nos clients l’accès à une large gamme de véhicules utilitaires légers électriques à des prix attrayants », indique Patrick Sommelet, directeur général adjoint Groupe et directeur financier d’Ayvens. Au regard de l’offre de plus en plus étoffée par les constructeurs en matière de VUL, cet investissement devrait permettre de multiplier les offres véhicules et de lever certains freins à l’électrification du parc VUL des entreprises.