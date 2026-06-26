La canicule, un nouveau problème pour la durée de vie des voitures électriques ?

Voilà une lapalissade très facile à écrire : les températures extrêmes ne sont jamais bonnes pour les voitures. Quelles que soient leurs technologies (thermique ou électrique), le grand froid peut altérer le fonctionnement et l’exposition continue à des chaleurs extrêmes a un effet négatif sur leur usure. Rien qu’à l’intérieur du véhicule, d’ailleurs, le soleil et les fortes chaleurs peuvent par exemple endommager une planche de bord. Les risques de feu sur de vieux véhicules thermiques mal entretenus augmentent aussi dans ce genre de conditions.

Mais les vagues de grandes chaleurs comme celle que nous sommes en train de vivre ont aussi un effet particulier sur les batteries des voitures électriques. De plus en plus présentes dans la circulation, ces autos peuvent dépasser les 60 ou les 70 degrés lorsqu’elles sont garées en plein soleil et que la température extérieure tutoie ou franchit la barre des 40 degrés. Cette augmentation de la température se répercute inévitablement sur celle de la batterie.

Un risque pour la durée de vie de la batterie

Vous le savez, les fortes chaleurs réduisent l’autonomie de la voiture : parce que la climatisation consomme, évidemment, mais aussi car la chimie des batteries sort de sa fenêtre optimale dès qu’on dépasse les 25 degrés environ. En situation de canicule, le risque pour les batteries des voitures électriques va hélas bien au-delà de la simple perte d’autonomie.

« Au-dessus des 60 degrés, une batterie lithium-ion risque de se dégrader : la chaleur accélère les réactions parasites à l’intérieur des cellules, abime la couche SEI sur l’anode, décompose l’électrolyte et consomme du lithium actif », explique le patron de la société MyBatterieHealth Hervé Eloin. « Le froid fait chuter l’autonomie mais il s’agit d’un phénomène temporaire. La chaleur, en revanche, produit des dégâts permanents et irréversibles », précise-t-il.

Et le risque le plus important pour la durée de vie des batteries concerne toutes les situations où la voiture se trouve à l’arrêt. Voilà pourquoi la façon d’utiliser sa voiture électrique y compris lorsqu’elle ne roule pas peut influer sur sa durabilité.

Garer sa voiture électrique batterie pleine en plein soleil, un danger ?

« Lorsque vous laissez la voiture garée, évitez d’avoir les batteries chargées à 100 % en pleine chaleur. La combinaison d’une batterie pleine et de fortes températures est la plus agressive pour les cellules. Lors d’un stationnement prolongé, y compris pour les accumulateurs de type LFP, mieux vaut se limiter à 70 ou 80 % de charge », affirme Hervé Eloin. Quand le véhicule reste garé en étant branché, mieux vaudra fixer une limite de charge maximale (comme c’est généralement possible sur la plupart des véhicules du marché).

De la même façon, il est recommandé pour optimiser la durée de vie de la batterie d’éviter la charge rapide après un très long trajet. Certes, on possède encore assez peu de recul sur la fiabilité à moyen et long terme des batteries des voitures électriques de la génération actuelle. Les études récentes sur les véhicules en circulation depuis le début de la précédente décennie (Renault Zoé, Tesla Model S, Nissan Leaf…) sont plutôt de nature à rassurer, même si le changement intégral de la batterie demeure souvent une limite financière infranchissable.