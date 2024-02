La ceinture de sécurité 2.0 en approche

Le cœur de cette nouvelle ceinture de sécurité est le prétensionneur et particulièrement le limiteur d’effort adaptatif multi niveaux (MSLL - Multi-Stage Load Limiter). Les systèmes de retenue actuels interviennent déjà à un stade très précoce des accidents. En cas d'accident inévitable calculé par la voiture, la ceinture se tend sur le corps avant le choc (pré-tension) pour en réduire le jeu et la détend de manière contrôlée après l'impact afin de gérer le transfert de l’occupant vers l’airbag. Les systèmes sont basés aujourd'hui sur des mannequins d'essai représentatifs et standardisés.

Celui conçu par ZF dispose de plusieurs paliers et peut faire varier davantage les efforts de retenue sur toute la durée de l'accident. Le système permet de répondre individuellement aux personnes de différentes tailles et de contrôler les forces de la ceinture de manière appropriée. Cette ceinture de sécurité sera à l'avenir capable d’interagir avec d’autres systèmes (capteurs, caméra, etc.) présents dans la voiture afin de « personnaliser » au mieux le serrage ou la retenue en cas de choc afin d’atténuer les blessures.

Une meilleure répartition des efforts de retenue pendant l'accident

Pour l’équipementier, la clé d’une meilleure protection, c’est l’analyse des occupants. Ainsi ZF pour envoyer une information fiable à cette ceinture de sécurité, l'efficacité passera par l'enregistrement des occupants de l’habitacle. Différentes sources seront utilisées : les caméras intérieures, les capteurs de la ceinture pour mesurer la longueur de déroulement de la sangle et la circonférence du corps et donc sur la taille et le poids.

Pour ce système de retenue interconnecté, il est aussi important de savoir de quelle direction vient l'impact. De cette manière, le MSLL peut offrir aux personnes légères et de petite taille une protection individuelle mieux adaptée en cas d'accidents modérés (avec des vitesses d'impact allant jusqu'à 35 km/h). C'est le cas, par exemple, des enfants assis à l'arrière. Les personnes âgées, qui présentent un risque de blessure plus élevé en raison d’une ossature plus fragile, liée à l'âge, peuvent également en bénéficier. En outre, le système améliore potentiellement la sécurité des passagers de forte corpulence dans les accidents de surcharge (avec des vitesses d'impact supérieures à 56 km/h).

Les prochains crash tests NCAP 2030 exigeront une protection individuelle renforcée de chacun des occupants du véhicule. Ce limiteur d’effort adaptatif multi niveaux (MSLL) permet aux constructeurs automobiles de répondre à ces futures exigences.