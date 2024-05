La Chine prête à se venger des taxes à l'importation sur ses voitures

Depuis quelques mois, l’Union européenne et les Etats-Unis planchent sur des augmentations de taxe à l’importation des voitures chinoises. Désireuse de protéger son marché de ces voitures électriques très abordables grâce aux importantes mesures d’aides existant en Chine, l’administration américaine se prépare même à quadrupler les taxes concernant l’importation des voitures électriques de l’Empire du Milieu dès le mois d’août sur le sol américain.

Mais la Chine ne compte évidemment pas se laisser faire. Pour y répondre, elle menace à son tour d’augmenter les taxes à l’importation pour les voitures étrangères sur son sol. D’après les représentants européens de la Chambre du commerce de Chine, l’administration du pays prépare une augmentation des taxes sur l’importation des voitures thermiques disposant d’un moteur de plus de 2,5 litres de cylindrée. Ces taxes passeraient ainsi de 15 à 25%.

Le grand luxe a probablement moins à craindre

Cette augmentation des taxes à l’importation risquerait de compliquer la tâche des constructeurs allemands premium, ceux qui commercialisent en Chine des modèles thermiques équipés de gros moteurs. Si les catégories des modèles relativement abordables (berlines et SUV familiaux…) pourraient bien en souffrir, les véhicules les plus élitistes perdraient probablement moins de clients avec une augmentation de 10% de ces taxes (et donc de leur prix de vente). A noter que les mesures prévues par la Chine concernent également des produits importés autres que les automobiles.