La fermeture de l'A13 ne fait pas que des malheureux.

Fermée suite à l'apparition de fissures juste avant le tunnel de Saint Cloud, l'A13 devrait réouvrir sauf retournement de dernière minute le 11 mai, mais uniquement dans un sens de circulation (Provence-Paris). En attendant, cette autoroute très fréquentée reste fermée au grand dam des automobilistes.

Toutefois, c'est bien connu, la nature a horreur du vide. Ainsi, sans aucune voiture sur le tronçon compris entre Vaucresson et Paris, on a ainsi pu voir sur les réseaux sociaux fleurir des images insolites montrant des sportifs (cyclistes et jogger) profitant de cet espace de jeu inédit pour faire leur exercice favori. Forcément une deux fois trois voies vides cela donne des envies.

Mais il ne faut pas croire qu'il n'y a que les humains qui profitent de la situation car les animaux ont profité de la désertion des automobiles pour réinvestir les lieux. Ainsi, des témoins ont ainsi pu admirer une famille de renards et même des canards. Rien de surprenant en cela, les lieux sont nettement plus calmes et moins dangereux qu'à l’accoutumée. Ces scènes en rappellent d'autres qui s'étaient produites à l'occasion du confinement lié au COVID.