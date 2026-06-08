On en parle souvent, sans vraiment savoir de quoi il en retourne, et sans mesurer réellement son impact. Le V2G (vehicle 2 grid) qui permet d’utiliser l’énergie de sa batterie de voiture électrique pour la renvoyer dans le réseau pourrait pourtant jouer un rôle-clé dans la décarbonation.

139 GW produits par les voitures

C’est en tout cas ce qu’entend prouver l’ONG Transports & environnement en se basant sur les statistiques de l’institut allemand Fraunhofer. Selon ces chiffres, si l’objectif 2035 d’électrification à 100 % des autos de l’union est atteint, ce sont 140 millions de VE qui circuleront sur les routes européennes en 2040. Dans cette hypothèse, l’ONG estime que 35 % de ces autos disposeront du système V2G. ce qui permettra d’augmenter la production énergétique de 139 GW.

Un gain, et un argument, pour Transport & Environnement dans sa lutte qui l’oppose à l’industrie automobile et notamment à l’ACEA, la fédération européenne qui rassemble les constructeurs. Car le lobby des marques entend bien faire reculer Bruxelles qui est sur le point de valider la reculade pour passer de 100 % de VE en 2035, à 90 %, donnant ainsi raison à la filière auto.

La géopolitique plus efficace que l’écologie ?

Évidemment, d’autres arguments peuvent plaider en faveur du 100 % VE que soutient l’organisme, comme le gain en matière d’émissions, comparé à une version plus light de l’échéance 2035. Nul doute que T & E prépare activement cette deuxième salve anti-thermique.

Aura-t-elle un impact sur la Commission européenne ? À moins que d’ici-là que, d’autres arguments plaident en faveur de la voiture électrique. Ils pourraient même s’avérer plus efficaces que ceux, essentiels, liés à la planète. Ils sont d’ordre économiques et liées à des événements qui se déroulent loin de Bruxelles. Quelque part du côté du détroit d’Ormuz.