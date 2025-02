La Leapmotor T03 de Stellantis rabote sa belle remise

Lancée en Chine en 2020 et d’abord importée chez nous en 2022 par une société tierce avant qu’elle se fasse doubler par Stellantis qui gère officiellement la distribution en Europe de tous les modèles de Leapmotor depuis l’année dernière, la petite T03 s’attaque frontalement à la Dacia Spring de Renault.

Jusqu’à la fin de l’année dernière, elle surclassait assez nettement cette dernière au registre du rapport prix-prestations : Stellantis France proposait en effet une belle remise abaissant son prix à 14 900€, un tarif absolument imbattable pour une auto à la fois meilleure en puissance, en autonomie maximale et en équipement de série.

Ça remonte

Hélas, cette promotion canon n’est plus de mise pour la Leapmotor T03. Elle a toujours droit à une remise (de 1 600€), mais son prix de base se situe désormais à 17 900€. Soit 3 000€ d’augmentation en quelques jours, sachant qu’elle n’aura finalement jamais droit au bonus écologique promis l’année dernière par Stellantis en raison de son assemblage assuré partiellement en Pologne.

Elle demeure la voiture électrique neuve la moins chère du marché et reste sans doute plus intéressante que la Spring, mais son attractivité diminue fortement. Elle pourra tout de même occuper le marché avant l’arrivée des nouvelles Renault Twingo, Dacia Spring et autres Volkswagen ID.1 à moins de 20 000€ attendues d’ici 2026 et 2027.