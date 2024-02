La nouvelle ZX de Great Wall Motors n'a rien à voir avec une Citroën

C’est le grand retour de la ZX. Non, pas celui de la compacte de Citroën connue pour ses victoires au Dakar dans les années 90. On parle cette fois d’une nouvelle marque du groupe chinois Great Wall Motors, qui ambitionne de devenir une enseigne incontournable sur le marché des autos premium et de luxe dans l’Empire du Milieu.

L’image que vous pouvez voir en haut de cet article annonce les grandes lignes du premier modèle de cette nouvelle marque ZX de Great Wall Motors. Elle prend les traits d’une limousine dont le profil rappelle certains concept-cars de Cadillac, avec des dimensions qui s’annonce gigantesques : on parle de 5,5 mètres de long c’est-à-dire au-dessus d’une BMW Série 7 (5,39 mètres), d’une Mercedes Classe S (5,29 mètres) ou de la Nio ET9 électrique (5,32 mètres).

Une hybride ?

Pour l’instant, on ignore tout de la fiche technique de cette auto qui pourrait être une hybride plutôt qu’un véhicule 100% électrique. Elle devrait être officiellement présentée sous la forme d’un concept-car au salon de Pékin en avril prochain d’après les journalistes d’Autohome.