La Peugeot 208 restylée arrive en occasion, est-ce pour autant une affaire ?

Elle fut présentée en 2019 et s’est tout de suite imposée comme une référence en volant la vedette à la Renault Clio pendant trois ans. Seulement, elle s’est fait quelque peu distancer par sa rivale de toujours en 2023.

C’est pourquoi à la rentrée de la même année, la marque a sorti ses griffes en lançant la version restylée de sa citadine. Contrairement à la Clio, Peugeot n’a pas transfiguré sa 208. Toutefois, la face avant évolue au niveau de la calandre, mais ce sont surtout les grandes griffes à LED se prolongeant sous les optiques qui se remarquent le plus. En plus de gagner en taille, elles sont désormais au nombre de six.

À l’arrière, les modifications sont nettement plus subtiles avec un graphisme des feux revu et le lettrage Peugeot en lieu et place du logo.

Dans l’habitacle, c’est le statu quo, ou presque. Peugeot n’a pas jugé bon de revoir le design ou la finition, d’un niveau correct. C’est l’équipement qui évolue avec notamment l’adoption du dernier système multimédia i-Connect plus fluide et réactif. La caméra de recul profite d’une résolution HD, le combiné d’instrumentation est revu, le chargeur à induction devient plus puissant (de 5W à 15W) et l’un des deux ports de recharge à l’arrière passe en USB C.

Sous le capot, le moteur diesel passe à la trappe, mais une version hybride légère (48V) fait son entrée en association avec les moteurs PureTech de 100 et 136 ch. L’ensemble du moteur électrique de 21 kW (soit 28 ch) et de la boîte automatique à double embrayage se nomme e-DSC6.

À noter également que les moteurs PureTech font désormais appel à une chaîne de distribution en lieu et place de la courroie après les déboires qu’ont connus de nombreux propriétaires.

Quant à l’électrique, Peugeot ajoute à son catalogue une nouvelle offre. En plus du duo moteur de 136 ch et batterie de 50 kWh s’ajoute un autre ensemble avec un bloc de 156 ch et une batterie de 51 kWh. Quand le premier affiche 363 km d’autonomie, le second va plus loin avec 400 km.

Les filières d’approvisionnement

La 208 restylée ne fait pas exception à la règle. Depuis peu dans les concessions, ce sont essentiellement les professionnels qui les proposent sur le marché de la seconde main. Les particuliers ne représentent qu’à peine 5 % des vendeurs.

Trois sites regroupent l’essentiel des annonces avec parfois des doublons. La Centrale et le bon coin sont les plus connus avec un peu plus de 450 annonces pour le premier. Toutefois, le groupe Stellantis dispose de son propre réseau, Spoticar, réunissant environ 650 offres.