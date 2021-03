Le Nissan Juke fête ses 10 ans en France en photo

Il faut remonter à 2009 pour trouver les premières traces du Nissan Juke avec le concept Qazana, dévoilé au salon de Genève. Quasiment deux ans plus tard, Nissan lance la version de série en France, si bien que le Juke peut aujourd'hui fêter ses dix ans de présence dans l'Hexagone. Récemment renouvelé, le Juke a été l'un des premiers crossovers urbains en Europe. Une mode qui a déteint sur tous les autres constructeurs.

Nissan a déjà livré plus de 10 000 exemplaires du nouveau Juke en France depuis son lancement. Et pour fêter les 10 ans d'un modèle crucial pour Nissan en France, la marque a décidé d'organiser un concours photo, avec un jury composé de journalistes automobiles et photographes spécialisés.

C'est la photo d'un certain Clément Choulot qui a remporté la victoire, l'intéressé ayant repéré un lieu idéal avec ces peintures murales et cet éclair bleu parfaitement en accord avec l'auto... qui n'a pourtant aucune version hybride ou électrique au catalogue. Pour l'instant, en tout cas.