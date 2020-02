La police allemande s'électrifie avec le Mercedes EQC

En réponse à

Je suis allez lire l'article en question...et il y a aussi écrit cela :

"Le premier SUV à batterie de la marque à l'Étoile a en effet réussi à nous donner l'une des expériences de voyage parmi les plus relaxantes, silencieuses et confortables jamais essayées. Encore mieux que les champions du secteur que sont les Tesla Model S, Porsche Panamera, Audi Q7 e-tron et Lexus LS.

Tout cela avec une efficacité surprenante pour la catégorie des SUV électriques, avec 16,6 kWh/100 km (6,02 km/kWh)"

"Avec cette consommation moyenne, la Mercedes EQC peut parcourir près de 480 km avec une batterie électrique complète de 80 kWh."

"Plus efficace que les autres SUV électriques

Avec ce bon résultat de 16,6 kWh/100 km, la Mercedes EQC 400 4MATIC devient l'un des SUV électriques les plus efficaces parmi ceux testés sur notre trajet. Seul le Hyundai Kona Electric, plus compact, (12,0 kWh/100 km - 8,3 km/kWh), se retrouve devant. Derrière, il y a la Jaguar I-Pace EV400 (18,8 kWh/100 km - 5,3 km/kWh) et l'Audi e-tron 55 Quattro (19,0 kWh/100 km - 5,2 km/kWh)"

"Le nouveau SUV zéro émission à traction intégrale de 408 ch de Stuttgart a consommé à peine plus que la Tesla Model S 100D (16,4 kWh/100 km - 6,1 km/kWh)."

Comme quoi on retient ce que l'on veut...