La recharge par induction expérimentée sur l’autoroute A10

La recharge par induction est une idée qui germe depuis de nombreuses années dans la tête des ingénieurs, mais sa mise en place s’avère complexe et coûteuse. Seulement, transition énergétique oblige, cette technologie commence à devenir de plus en plus concrète. Stellantis la teste sur son circuit "Arena del futuro", mais d'autres acteurs y songent sérieusement.

À partir de septembre prochain débutera un projet unique au monde puisque la recharge dynamique s’effectuera en conditions réelles de circulation. Les tests se dérouleront pendant trois ans. Deux technologies de recharge dynamique seront expérimentées, l’une par rail conductif et l’autre par bobines inductives, sur deux kilomètres chacun de l’autoroute A10 (réseau Vinci Autoroutes) dans le sens Paris-province, en amont de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines.

Le premier système, conçu par une start-up suédoise (Elonroad), est un rail conducteur incorporé à la route, un peu à l’image de ce qu’il se fait pour certains tramways. L’électricité, jusqu’à 300 kW, passe ainsi directement du réseau au véhicule par contact physique.

Le second système est proposé par la société Electreon et comprend les plaques à induction disposées sur la route, la technologie embarquée à l’intérieur du véhicule et son logiciel de gestion de la charge.

Réduire la taille des batteries

Pour les deux solutions, les données techniques sont peu nombreuses, mais Vinci Autoroutes qui pilote le projet indique que déployées à grande échelle elles permettraient de réduire de 86 % les émissions de CO2 du transport routier de marchandises par rapport à l’utilisation du gazole.

En effet, les poids lourds deviennent ainsi totalement électrique, et le principal avantage réside dans la réduction de la taille des batteries embarquées puisque cela représente une « économie équivalente à 10 à 17 batteries de voitures électriques ». Dans le cadre d’un poids lourd électrique traditionnel, des batteries de plusieurs tonnes sont nécessaires, associés à des points de recharge de près d’un mégawatt.

L’autre solution serait de développer le ferroutage, qui consiste à charger des camions sur des trains. Seulement, ce mode de transport ne s’est jamais réellement développé en France.

Le projet de l’A10, qui s’élève à 26 millions d’euros, a pour vocation d’équiper par la suite des tronçons autoroutiers sur de plus longues distances avec une extension progressive sur les principaux axes de trafic utilisés par les poids lourds.

La recharge par induction est déjà testée en Israël, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis et en Suède, mais la France est le premier pays à l’expérimenter sur route ouverte.