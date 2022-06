Stellantis a testé la recharge électrique par l’asphalte

Tout s’est passé en Italie, dans la ville lombarde de Chiari, sur l’« Arena del Futuro », un circuit inauguré fin 2021 et créé spécialement pour l’expérience. C’est en effet sur cette piste d’1 km de long construite par le groupe d’infrastructures autoroutières A35 Brebemi qu’a été testé, au cours des derniers mois, un système de recharge par induction dynamique, innovant dans le secteur automobile et défini à l’international sous le sigle DWPT, Dynamic Wireless Power Transfer.

Cette technologie de transfert d’énergie pour véhicules électriques « est basée sur des boucles placées sous l’asphalte qui transmettent l’énergie directement aux voitures, camions et bus, leur évitant ainsi de devoir s’arrêter aux stations pour recharger leurs batteries », décrit Stellantis dans un communiqué.

Un flux semblable à celui d’une station de charge rapide

Le constructeur franco-italien se félicite des premiers essais qui ont été menés sur l’« Arena del Futuro », des essais réalisés avec une Fiat 500 qui auraient permis de démontrer que le procédé DWPT « permet à un véhicule électrique tel que celui-ci de rouler à une vitesse élevée sans consommer l’énergie stockée dans sa batterie. » Ce système serait « adaptable à tous les véhicules équipés d’un « récepteur » spécial conçu pour transférer l’énergie provenant de l’infrastructure routière directement au moteur électrique. » Le flux énergétique issu de l’asphalte serait comparable à l’efficacité standard des stations de recharge rapide.

Cette recharge par induction dynamique, dont le champ magnétique n’aurait selon le constructeur aucun impact sur le conducteur et ses passagers, serait vertueuse à plusieurs niveaux. Elle contribuerait « à rallonger la durée de vie des batteries, à baisser l’anxiété des conducteurs vis-à-vis de l’autonomie, à améliorer le rendement énergétique, à réduire la taille des batteries, à obtenir des performances exceptionnelles et à diminuer le poids et le coût global. » Une autre marque de Stellantis, en l’occurrence Maserati, s’apprête à son tour à expérimenter prochainement cette « Arena del Futuro ».