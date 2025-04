La saison des salons de la vanlife est ouverte

Au printemps, il n’y a pas que les hirondelles qui font leur retour : les salons dédiés à la vanlife reviennent aussi et cette année plus que jamais, preuve que l’engouement pour le nomadisme roulant ne faiblit pas.

En commençant par Vanlife expo de Rennes qui se tient, pour la troisième année consécutive, jusqu’à dimanche 13 avril au soir. Le salon prend ses aises au parc-expo en occupant pas moins de trois halls pour une flopée d’exposants. Le même salon se tiendra également à Grenoble au mois de mai, et à Bordeaux en novembre.

Plus de 30 salons spécialisés

Évidemment, d’autres évènements du même type fleurissent un peu partout, et entre ceux au retentissement local, et d’autres à la dimension plus nationale, une trentaine de manifestations tentent d’attirer les vanlifers durant toute la belle saison et bien au-delà. Et ça marche, puisque, pour la plupart, ils récidivent d’année en année avec de plus en plus de succès.

Surtout, ces manifestations tentent d’allier une partie purement salon, ou les fabricants de vans ou d’accessoires proposent leurs produits, à une partie plus touristique. Ils y parviennent grâce à une astuce : en s’établissant dans des lieux bucoliques, comme Fouras, en Charente-Maritime qui, au-delà du Fort Boyard, accueille le salon du véhicule d’aventure du 18 au 20 avril.

Cette formule gagnante, utilisée par nombre de ces salons-festivals, ne consiste pas seulement à s’établir dans des lieux plutôt attractifs. Mais les organisateurs permettent à leurs visiteurs en van de bivouaquer sur place, le temps d’un week-end. C’est ainsi que le Camper Van de Brissac dans le Maine et Loire, qui se déroule du 25 au 27 avril, s’installe carrément dans le camping de la commune.

Des parkings ou des campings

Même formule pour le festival de la tente de toit, du 12 au 14 septembre, qui envoie ses exposants dans un autre camping, celui d’Heudicourt, au bord du lac de Madine dans la Meuse. La formule est toujours la même : les visiteurs qui achètent un billet pour le salon pourront poser leur van au camping à un tarif préférentiel.

Même le grand salon des véhicules de loisirs, première manifestation française en la matière, a retenu la leçon et dispose, depuis plusieurs éditions, d’une aire de parking ou les camping-caristes peuvent s’installer durant toute la durée de la manifestation. Même si les alentours du parc-expo de Villepinte sont moins glamour que ceux de Madine ou de Fouras.