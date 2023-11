La Tesla Model 3 se fait étriller par le TUV allemand

En Europe et en France, les premiers exemplaires clients de la Tesla Model 3 ont été livrés au début de l’année 2019. La voiture électrique américaine, qui a permis à la marque de devenir enfin rentable en augmentant significativement ses chiffres de vente, devient donc un véhicule commun sur le marché de l’occasion y compris en Allemagne où elle plaît autant que chez nous. Et on commence à obtenir des données sur la fiabilité des modèles écoulés depuis la fin de la dernière décennie. Hélas, ces données ne sont pas bonnes en Allemagne si l’on en croit les chiffres du TUV rapportés par les journalistes du Bild.

Le Technischer Überwachungsverein dans son nom complet, organisme responsable des contrôles techniques des voitures en Allemagne (où il faut faire vérifier son automobile dès la fin des trois premières années), pointe en effet des défaillances courantes pour la berline électrique américaine. Dans son rapport de 2024, le TUV a évalué quelque 10 225 866 véhicules arrivant au terme des trois premières années de leur vie. Il en ressort que 14,7% des Tesla Model 3 inspectées ont échoué à l’examen du contrôle technique local, un taux d’échec très supérieur à la moyenne qui place l’auto en dernière position des 111 modèles étudiés. La seconde voiture la moins fiable d’après ces chiffres est la Dacia Logan avec un taux d’échec de 11,4%. La moyenne du marché pour des voitures âgées de trois ans se situe à 5,7% seulement.

Problèmes de suspensions et de freins

Toujours d’après le rapport du TUV, la Tesla Model 3 souffre surtout de problèmes liés à l’usure des suspensions de la voiture, une faiblesse connue sur la berline américaine qui a déjà entraîné au moins une campagne de rappel par le passé. Mais aussi d’un souci au niveau des plaquettes de freins, qui peuvent rouiller en raison d’une faible utilisation et donc perdre en efficacité de freinage. L’an dernier, déjà, la fiabilité de la grande Model S était mise à défaut par le TUV allemand : un exemplaire sur dix de la grande berline électrique américaine ne passait pas le premier contrôle technique à la fin des trois ans.

La Renault Zoé et la Volkswagen e-Golf s’en sortent mieux

chez les électriques Du côté des voitures électriques, certains modèles font bien meilleure figure d’après le rapport du TUV. La Renault Zoé finit à la 44ème place du classement avec un taux d’échec de 5,1% au premier examen du contrôle technique allemand (malgré un problème d’usure des suspensions là aussi). La Volkswagen e-Golf, remplacée par une ID.3 aux premières années délicates, se situe même à la quatrième position du classement avec un taux d’échec de seulement 2,6%. Notez qu’il n’y a que trois véhicules électriques dans ce classement de 111 voitures, le TUV estimant ne pas avoir suffisamment d’exemplaires à étudier pour les autres modèles électriques pour l’instant.