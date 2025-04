La version de série inspirée du concept-car Skoda Vision 7S se déplace en Allemagne.

Un grand SUV électrique à sept places, c’est ce que prépare la marque tchèque Skoda. Un modèle qui devrait reprendre les lignes du concept-car Vision 7S de 2022. Ce modèle viendra aux côtés des autres SUV électriques de la marque que sont les Skoda Enyaq et Skoda Enyaq Coupé, le nouveau Skoda Elroq et le futur SUV citadin Skoda Epiq.

Cette débauche de SUV électriques devrait permettre à la marque d’être prête pour le passage au tout électrique toujours prévu en 2035. Skoda va aussi lancer dans quelques mois un autre véhicule électrique, ce sera un break celui-là (remplaçant de l’Octavia Combi), mais qui ne devrait pas arriver avant 2028 alors que son lancement était prévu pour 2026.

Les constructeurs repoussent les échéances électriques

Car il faut bien dire que tous les constructeurs sont un peu refroidis par le niveau des ventes des véhicules électriques bien en deçà des prévisions. Pour éviter que la production n'en pâtisse, les marques sont obligées de faire vivre le plus longtemps possible leurs véhicules thermiques. Ainsi le Skoda Kodiaq que le futur grand SUV électrique doit en remplacer va poursuivre sa carrière au moins jusqu’en 2030.

Duo de choc pour les SUV sept places de Skoda

Le fait de durer le plus longtemps possible tombe bien pour le Skoda Kodiaq qui a été renouvelé en 2024. Il se maintiendra donc aux côtés du nouveau Grand SUV électrique inspiré du concept-car Vision 7S, un grand SUV dont on ne connaît pas encore l’appellation officielle. Le prototype de ce modèle qui est encore très camouflé semble disposer d’un style assez proche du concept-car dont il s’inspire.

Beaucoup de rivaux thermiques

Reprenant la plateforme MEB du groupe Volkswagen, ce modèle sera disponible avec plusieurs motorisations électriques dont la plus efficiente lui permettra d’atteindre les 600 km d’autonomie. Il aura également droit à une puissance de charge de 200 kW et pourrait reprendre la batterie de 86 kWh de la Volkswagen ID.7. Ce modèle viendra dans un premier temps s’attaquer aux autres SUV sept places qui sont pour le moment tous thermiques comme le Renault Espace, le nouveau Volkswagen Tayron ou bien encore le Peugeot 5008 qui existe, et c'est une exception, aussi en version électrique : Peugeot E-5008.