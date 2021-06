La voiture, cette carte bancaire ambulante

Il y a bien longtemps que la traditionnelle carte bancaire, le cash et le chéquier ne sont plus les seuls modes de paiement. Les smartphones se sont progressivement imposés comme des terminaux ambulants, centralisant vos données et vous permettant en un contact rapproché de régler la note dans les établissements disposant d'un dispositif adapté.

L'automobile pourrait toutefois devenir la carte bancaire du futur. Dans certaines autos électriques, il est déjà possible de régler le prix d'une charge simplement en branchant son auto. Elle reconnaît la borne et règle pour vous la facturation via les données enregistrées au préalable à bord. Mieux encore : via des systèmes embarqués tels qu'Alexa d'Amazon, les automobilistes de certains pays peuvent commander en ligne diverses choses. La connectivité à outrance de l'automobile moderne permet en effet d'organiser une partie de ses achats depuis son siège conducteur ou passager.

Au Royaume-Uni, BMW va plus loin. Le groupe allemand est propriétaire (avec Mercedes) de RingGo, un service de paiement de stationnement. Et le constructeur a décidé de proposer à ses clients anglais de payer leur "ticket" de parking directement depuis leur auto. Plus besoin de carte bancaire, de cash ni de smartphone, une simple commande sur l'application, et c'est réglé.