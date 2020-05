Land Rover apporte son soutien à la Croix-Rouge en prêtant des Evoque

Les constructeurs automobiles ont multiplié les gestes de générosité depuis le début de la crise sanitaire. Et le début de déconfinement ne signifie pas la fin de la solidarité. La preuve avec Land Rover, qui a apporté son soutien à la Croix-Rouge dans les Hauts-de-Seine.

La marque vient de remettre les clés d'une flotte de Range Rover Evoque à l'Institut Rafaël, fondé il y a un an et demi dans le but d'apporter un soutien et un accompagnement physique et psychologique aux patients touchés par le cancer.

Le prêt de ces véhicules s'inscrit d'ailleurs dans le cadre du déconfinement. Les Evoque seront conduits par des bénévoles de la Croix-Rouge pour emmener les patients de leur domicile à l'Institut. Ces patients n'auront ainsi pas à prendre les transports en commun, un endroit risqué en ces temps d'épidémie. Les trajets dans ces modèles permettront d'éviter une exposition au virus et le stress qui va avec.

L'institut Rafaël offre des parcours de soins d’accompagnement, personnalisés et gratuits aux personnes atteintes de cancer pour les aider à retrouver un projet de vie. Il propose des activités variées telles que la cuisine, le yoga, l'art-thérapie… Les équipes sont composées de 2000 bénévoles. Elles ont déjà aidé 1 350 patients.

La flotte d'Evoque sera prêtée au moins jusqu'à septembre. Et pour Land Rover, ce n'est pas un coup de pub opportuniste. Lors de la remise des clés, Steven de Ploey, président de Jaguar Land Rover France, a rappelé que la marque britannique "est engagée depuis 1954 auprès de la Croix Rouge". Au début de l'épidémie, Land Rover a prêté à la Croix Rouge les nouveaux Defender qui devaient servir aux essais des journalistes.