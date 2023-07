Le budget transport flambe pour les vacances 2023

Quitte à sacrifier un restaurant pour un plein d’essence, les Français semblent bien décidés à partir en vacances cet été. L’inflation ne sera pas sans conséquence. Selon le sondage Cofidis, pour les 60% de Français ayant l'intention de partir (un pourcentage en baisse de 4%), le budget vacances - comprenant les transports - va grimper de 20% cette année, passant de 1641 à 1986 euros par personne.

Si la voiture reste le moyen de transport préféré des Français (68%) pour rejoindre leur lieu de villégiature, ces derniers vont moins l’utiliser cette année, nous apprend une enquête réalisée par Opinionway pour le compte de Point S. La tendance est en baisse de 10% par rapport à 2022. Dans le détail, 63 % partiront en voiture individuelle, 3 % en covoiturage et 2 % en voiture de location.

Nul besoin d’être scientifique pour comprendre les raisons de cette baisse. En cause, les tarifs devenus de plus en plus prohibitifs des transports (location de voiture, carburant, péage). Plus des trois quarts des sondés estiment que la voiture reste le moyen de transport le plus pratique, le plus économique et le plus adapté pour se rendre sur leur lieu de vacances.

Ce sont essentiellement l’avion (17%) et le train (12%) qui en profitent. Les Français seront aussi un peu plus nombreux à partir en car de tourisme (2%). Néanmoins, ces modes de transport ne sont pas épargnés car les prix des billets ne cessent de grimper en 2023 avec une augmentation moyenne de + 5 % pour les trajets sur les rails et + 25 % pour les trajets aériens, selon le comparateur de prix Liligo.

Enquête réalisée par Opinionway auprès d’un échantillon de 1008 personnes représentatif de la population