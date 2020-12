Le Caradrier de l'Avent - Pourquoi dit-on klaxonner ?

Pour patienter jusqu'à Noël, retrouvez chaque matin une question qui vous permettra d'apprendre de petites anecdotes automobiles, histoire de parfaire vos connaissances… et avoir des choses à raconter pendant les longs repas de fête de fin d'année !

Il est souvent la traduction extérieure de mots fleuris prononcés à l'intérieur, il peut à l'inverse exprimer une grande joie après un heureux événement ou un exploit sportif, peut aussi avoir une plus utile fonction de sécurité routière. Le Klaxon fait chaque jour entendre ses notes peu mélodieuses sur nos routes. Mais d'où vient son nom, qui a donné le verbe klaxonner ?

C'est un peu un abus de langage car Klaxon, c'est une marque déposée, d'où la majuscule, mais qui est passée dans l'usage courant. On peut parler de nom de marque lexicalisé, comme c'est le cas pour Scotch. Il faudrait plutôt dire avertisseur sonore d'ailleurs. La marque Klaxon a été déposée peu avant la Première Guerre Mondiale par le premier fabriquant d'un système d'avertisseur sonore électrique pour automobile, une société américaine. Le mot vient du grec « klazo » qui signifie hurler.

L'avertisseur sonore avait aux débuts de l'automobile un côté plus humain et plus rudimentaire. En Grande Bretagne, avec l'arrivée des premières automobiles à vapeur, on a mis en place en 1865 le « Locomotive Act ». Parmi les réglementations, il devait y avoir devant chaque véhicule auto-propulsé un homme à pied avec drapeau rouge et corne pour prévenir les passants !