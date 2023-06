Le carburant sera à prix coûtant chez Leclerc pendant (presque) tout l'été

Cet été, si vous faites votre plein le week-end dans l’une des 696 stations-service de l’enseigne de grande distribution Leclerc, vous économiserez quelques centimes sur le prix du litre de carburant.

Dans un contexte général qui voit les tarifs des différents carburants se stabiliser : 1,7035 €/litre pour le gazole la semaine dernière et 1,8405 €/litre pour le SP95-E10 selon les chiffres officiels du ministère de la Transition énergétique arrêtés le vendredi 23 juin, Leclerc reconduit son offre « carburant à prix coûtant » durant sept week-ends de suite.

À partir de ce vendredi 30 juin et jusqu’au dimanche 13 août, Leclerc renouvelle ainsi son opération promotionnelle permettant de gagner quelques centimes sur le prix au litre des différents carburants vendus dans ses stations.

« Les prix des carburants sont sur une tendance baissière, mais restent encore trop élevés pour de nombreux automobilistes dans ce contexte de hausse des prix toujours généralisée. Et cela ne doit pas impacter les vacances d’été tant attendues des Français. Alors que bon nombre d’entre eux prévoient d’effectuer des déplacements importants dès ce week-end et que les autres enchaîneront jusqu'à la mi-août, nous décidons de donner un coup de pouce et de proposer une nouvelle fois le carburant à prix coûtant » a commenté Michel-Edouard Leclerc, Président du Comité Stratégique de Leclerc.