Le changement d'heure : l'ennemi des conducteurs

La conduite de nuit est souvent synonyme de stress pour beaucoup d'automobilistes et c'est justement l'un des principaux critères qui ressort d'une étude menée par l’association Assurance Prévention : 83 % des Français se montrent ainsi plus inquiets pour leur sécurité sur la route lorsque la visibilité diminue. Ce sentiment est renforcé par la baisse de l’éclairage public la nuit, depuis la mise en place l’année dernière du plan de sobriété énergétique, en particulier pour les usagers de trottinettes électriques (67 %), de deux-roues motorisés (61 %) et les cyclistes (57 %).

Et ce n'est pas qu'une impression puisque les accidents de la route augmentent lors de cette période. Pour preuve, l'an passé on a assisté à une forte augmentation du nombre de morts (+ 42 %) , notamment parmi les piétons entre 17 heures et 19 heures dans les jours qui ont suivi ce changement. 19 % des sondés révèlent aussi avoir déjà eu un accident à cause d’une mauvaise visibilité et 35 % en ont failli en avoir un. Les usagers de trottinette électrique et de deux-roues motorisé sont les plus exposés : respectivement 29 % et 27 % de ces usagers ont déjà vécu un accident.

Toutefois, conscients des risques, beaucoup des usagers de la route, n'adoptent pas les bons réflexes. Ainsi, seuls 75 % des piétons déclarent emprunter systématiquement les trottoirs et 71 % d'entre eux ne portent pas toujours de vêtements clairs. Même tendance chez les cyclistes où 49 % des utilisateurs de deux roues ne portent pas systématiquement d’accessoires réfléchissants et seulement 27 % d'entre eux allument systématiquement leurs feux à vélo. Constat identique chez les personnes à trottinette puisque 67 % des usagers roulent parfois avec un casque audio ou des écouteurs et 46 % n’allument pas systématiquement leurs feux.

Fort de ces chiffres, une nouvelle campagne de sensibilisation dénommée " Soyez plutôt visible " va être mise en place. Elles visent principalement les utilisateurs de la route les plus fragiles.