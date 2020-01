Le concept Subaru au nom qui passe mal

Les visiteurs du stand de Subaru au salon de Singapour n'ont peut-être rien remarqué, mais il a fallu d'une fois pour que l'affaire prenne de l'ampleur et que la maison mère de Subaru réagisse. Sur le stand de la marque se trouve en effet ce Forester haut en couleur, mais dont la plus grande particularité n'est pas l'esthétique, mais plutôt le patronyme choisi.

"Forester Ultimate Customized Kit Special", ce qui donne "FUCKS". Une insulte en anglais qui a donc fait réagir Subaru. Le constructeur s'en excuse et explique qu'il s'agit d'une initiative du distributeur local, et non du constructeur.

La marque rassure, dans son communiqué, les clients américains, qui sont importants pour Subaru puisque les Etats-Unis sont le premier marché de la marque. Elle assure que la "Fucks" n'y sera pas vendue. Tout ceci ne dit évidemment pas si le choix de l'appellation était volontaire ou bien si c'est une pure coïncidence...