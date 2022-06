Le contrôle technique, cauchemar du conducteur

Cette année, les centres de contrôle technique s’attendent à un tsunami. Il a en fait débuté dès le mois de mai et va se prolonger tout l’été !

Bizarrement cet embouteillage fait suite à la pandémie qui a obligé les centres à baisser le rideau pendant près de 2 mois. Quand ils ont rouvert, il n'a été donné que quelques jours aux automobilistes pour se mettre en conformité et les centres ont été submergés.

Deux ans plus tard, mécaniquement, le même scénario se reproduit : les centres, vides jusqu’à la mi-mai, sont pris d’assaut. Ce sont 25 millions de véhicules qui doivent être contrôlés chaque année et qui, du fait du vieillissement du parc auto, sont de plus en plus souvent recalés au CT et doivent repasser une contre-visite. Cela représente environ 4 millions de voitures.

De ce fait, il est possible que tous ne trouvent pas de créneau avant les grands départs. Aussi, anticipez votre rendez-vous si besoin de quelques semaines, ce qui vous permettra de l’aborder plus sereinement.

Depuis son apparition le 1er janvier 1992, le contrôle technique en France est réglementé par le Code de la Route aux articles R.323-1 à R.323-22. Cet examen consiste à effectuer un diagnostic complet du véhicule comportant 133 points de contrôle, regroupés autour de 9 fonctions principales parmi lesquelles on distingue : l’identification du véhicule (ça, c’est juste pour être bien certain que les forces de l’ordre pourront vous identifier et vous mettre un PV), les équipements de freinage, la direction, la visibilité, les pneumatiques, l’habitacle (libre à vous de vivre dans une porcherie mais le jour du contrôle mieux vaut avoir un intérieur propre et rangé), la structure, le moteur, l’échappement et l’éclairage.

Le tout étant de mettre en avant trois niveaux de défaillances constatables :

139 défaillances mineures ne nécessitent pas de contre-visite , mais induisent potentiellement des réparations,

, mais induisent potentiellement des réparations, 342 défaillances majeures vous obligent à une contre-visite pour faire constater les réparations,

pour faire constater les réparations, enfin, 129 défaillances critiques vous permettent de circuler jusqu’à minuit le jour où le contrôle technique a été effectué, et vous obligent à une contre-visite après réparation également.

Au total, ce sont 471 défaillances potentielles qui sont susceptibles de vous imposer une contre-visite.

Comment échapper au pire ?

Si vous voulez éviter d’avoir une mauvaise surprise lors du contrôle technique, le mieux est de l’anticiper en examinant les différents points susceptibles de soulever une défaillance et de les réparer ou faire réparer avant la date fatidique.

L'identification du véhicule

Les plaques d'immatriculation avant et arrière doivent être réglementaires, bien fixées et en parfait état. Si l’une d’elles est abîmée ou détériorée, c’est la contre-visite assurée. Mieux vaut par conséquent la changer. De même, n’oubliez pas votre carte grise le jour du contrôle, elle fait partie de l’identification du véhicule.

Le freinage

Vérifiez qu’aucun témoin de frein ne s’allume au tableau de bord. Jetez un coup d’œil aux plaquettes et aux tambours, ou faites constater leur état par un garagiste. Attention, n’oubliez pas le frein à main qui fait partie intégrante du système de freinage. Si le système de frein fait du bruit lorsque vous appuyez sur la pédale, faites-le contrôler avant de présenter votre véhicule au CT. De même, veillez au niveau du liquide de frein.

L'éclairage et la signalisation

Allumez les feux et vérifiez le bon fonctionnement de l'ensemble de ces derniers : phares, feux de détresse, anti brouillard, clignotants, sans oublier l’éclairage de plaque.

Vérifiez aussi la hauteur des codes et des phares qui doivent être dans la norme.

Contrôlez également le klaxon considéré comme partie intégrante de la signalisation.

La visibilité

La visibilité concerne bien évidemment le pare-brise mais aussi les vitres latérales et la vitre arrière, ainsi que les rétroviseurs intérieur/extérieurs.

Le pare-brise ne doit ni être décoloré, ni masqué, ni comporter de fissure de plus de 30 cm et/ou un impact de 3 à 5 cm dans la zone de balayage des essuie-glaces. Ces derniers doivent nettoyer le pare-brise correctement et ne pas présenter d’usure importante. Au besoin, changez-les. Contrôlez aussi le niveau du liquide lave-glace, il faut qu'il y en ai, car tout doit fonctionner.

Les rétroviseurs doivent être bien fixés et en bon état.

Les pneumatiques

Ils ne doivent comporter ni déchirures ni hernies et doivent être gonflés à la bonne pression. Les sculptures des pneus ne doivent présenter à aucun endroit une profondeur inférieure à 1,6 mm, sinon la tenue de route sera remise en cause. La structure des pneus doit être identique sur un même essieu. Donc, si vous avez mis provisoirement la roue de secours à la place d’un pneu crevé et que sa structure est différente, changez-la !

L'habitacle

Les ceintures de sécurité et leur système d’enroulement, ainsi que la fixation du siège conducteur, font partie intégrante des contrôles.

La structure du véhicule

Portes, capot, coffre, doivent s’ouvrir et se fermer correctement. Si vous devez passer chez le carrossier suite à un accident, veillez à ce que rien ne puisse s’en décrocher, comme un pare-choc enfoncé par exemple.

Du moteur à l'échappement

La batterie tout comme le pot d'échappement doivent être correctement fixés. Contrôlez le niveau d’huile et les fuites éventuelles.

Attention à l’encrassement du moteur, de la vanne EGR ou des injecteurs diesel, car cela peut mener à un défaut lors du contrôle des fumées. Rien ne vaut un bon décrassage préventif avec un produit type décrassant moteur 5 en 1 qui va à la fois nettoyer et protéger la ligne de dépollution. À faire quinze jours à un mois avant la date fatidique, car pour que ça fonctionne il faut rouler !

Éviter une contre-visite

En théorie, la contre-visite est faite pour obliger les automobilistes dont les véhicules présentent des défaillances à faire réparer ces dernières. Néanmoins, on peut vous obliger à une contre-visite pour une simple plaque abîmée qui ne servira qu’à permettre aux forces de l’ordre de mieux vous verbaliser.

Une fois que le contrôleur a inscrit votre véhicule en contre-visite, vous êtes dans l’obligation de réaliser les réparations préconisées et de vous présenter ensuite à la contre-visite à une date limite indiquée sur le timbre S ou R collé sur votre carte grise qui ne peut excéder deux mois. Sachant qu’une défaillance majeure est signalée par le timbre S et une défaillance critique par le timbre R.

Pensez au pré-contrôle !

Pour éviter une éventuelle contre-visite, si votre véhicule est âgé, a beaucoup de kilomètres au compteur, ou si vous avez un simple doute, mieux vaut réaliser un pré-contrôle technique.

L’opération s’apparente à un contrôle technique classique mais n’a aucune valeur légale. C’est un contrôle à blanc, réalisable par un garagiste ou par un centre de contrôle agréé. Cet examen permet de déceler les défauts qui pourraient être mentionnés lors du contrôle technique officiel, et vous permet de réduire les risques de passer la contre-visite car vous pourrez anticiper les réparations à réaliser.

Rouler avec un véhicule qui ne nécessite pas de CT

Il n’existe pas un mais plusieurs contrôles techniques adaptés à des véhicules spécifiques tels que GPL, 4x4, hybride, électriques, remorque immatriculée, poids lourd, etc.

Mais il est possible de rouler avec des véhicules qui sont – du moins pour l’instant – exemptés de contrôle technique et dont on trouve la liste sur service-public.fr :

les voitures sans permis (au moins jusqu’en septembre prochain),

les véhicules de collection, dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960,

les véhicules de collection, dont le PTAC est supérieur à 3,5 Tonnes,

les motos à 2 et à 3 roues, les quadricycles à moteur, qui seront normalement soumis à contrôle à partir de septembre 2022,

les caravanes, remorques, dont le PTAC est inférieur ou égal à 750 kg,

les tracteurs-routiers dont le PTAC ne dépasse pas 3,5 Tonnes,

les véhicules immatriculés dans les services diplomatiques ou assimilés,

et enfin les véhicules immatriculés dans les Forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne.

En dehors de ça… vous n’y couperez pas !

Enfin, conservez soigneusement le rapport de contrôle technique qui vous a été remis. Il sera indispensable en cas de vente du véhicule.