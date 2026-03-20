Le Fiat 600 a été lancé sur le marché en 2023, à une époque où le groupe Stellantis croyait encore pouvoir vendre beaucoup de voitures entièrement électriques. Le petit SUV italien a donc d’abord été lancé en version 100 % électrique, mais il a commencé à atteindre des volumes de vente significatifs lorsque le constructeur a ajouté une version à hybridation légère et boîte automatique à son catalogue.

Fiat élargit encore la gamme de motorisations de ce SUV 600 avec une nouvelle version d’entrée de gamme : un moteur essence de 1,2 litre turbo de 100 chevaux accouplé à une boîte manuelle. Comme chez Peugeot il y a quelques jours, ce moteur est décrit comme « nouveau » mais on le connaît déjà bien chez Stellantis.

Le même moteur que celui de la Grande Panda

C’est bien évidemment la version « EB2 Gen3 » du moteur qu’on appelait anciennement « Puretech », avec sa distribution fermée à chaîne et son turbocompresseur à géométrie variable.

Il se passe, comme dans la Citroën C3, la Fiat Grande Panda ou encore les Peugeot 208 et 2008, d’hybridation légère (contrairement aux déclinaisons à 110 et 145 chevaux de ce même groupe motopropulseur).

Bientôt en France

Fiat vient de dévoiler cette nouvelle version en Italie et l’auto sera bien évidemment commercialisée en France ainsi que dans de nombreux autres marchés en Europe. Elle permettra de faire baisser le prix du 600, qui se négocie actuellement à partir de 25 700€ chez nous dans sa version essence à hybridation légère de de 110 chevaux avec une boîte automatique. Il aura hélas droit à quelques points de malus écologique CO2.