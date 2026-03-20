Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Fiat 600 (2e Generation)

Le fameux « nouveau moteur » de Peugeot arrive sous le capot du Fiat 600 pour baisser son prix

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cédric Pinatel

9  

Après le 100 % électrique et l’hybridation légère, le petit SUV italien reçoit cette fois une motorisation 100 % thermique associée à une boîte manuelle pour abaisser son prix de base. Mais ce n’est pas du tout un moteur inconnu.

Le fameux « nouveau moteur » de Peugeot arrive sous le capot du Fiat 600 pour baisser son prix
Le Fiat 600 existe désormais en version 100 chevaux à boîte manuelle.

Le Fiat 600 a été lancé sur le marché en 2023, à une époque où le groupe Stellantis croyait encore pouvoir vendre beaucoup de voitures entièrement électriques. Le petit SUV italien a donc d’abord été lancé en version 100 % électrique, mais il a commencé à atteindre des volumes de vente significatifs lorsque le constructeur a ajouté une version à hybridation légère et boîte automatique à son catalogue.

Fiat élargit encore la gamme de motorisations de ce SUV 600 avec une nouvelle version d’entrée de gamme : un moteur essence de 1,2 litre turbo de 100 chevaux accouplé à une boîte manuelle. Comme chez Peugeot il y a quelques jours, ce moteur est décrit comme « nouveau » mais on le connaît déjà bien chez Stellantis.

Le même moteur que celui de la Grande Panda

C’est bien évidemment la version « EB2 Gen3 » du moteur qu’on appelait anciennement « Puretech », avec sa distribution fermée à chaîne et son turbocompresseur à géométrie variable.

Il se passe, comme dans la Citroën C3, la Fiat Grande Panda ou encore les Peugeot 208 et 2008, d’hybridation légère (contrairement aux déclinaisons à 110 et 145 chevaux de ce même groupe motopropulseur).

Bientôt en France

Fiat vient de dévoiler cette nouvelle version en Italie et l’auto sera bien évidemment commercialisée en France ainsi que dans de nombreux autres marchés en Europe. Elle permettra de faire baisser le prix du 600, qui se négocie actuellement à partir de 25 700€ chez nous dans sa version essence à hybridation légère de de 110 chevaux avec une boîte automatique. Il aura hélas droit à quelques points de malus écologique CO2.

Voici l’intérieur de ce nouveau 600 à boîte manuelle, ici dans sa sérié limitée de lancement « Street » à 2 000 exemplaires.
Voici l’intérieur de ce nouveau 600 à boîte manuelle, ici dans sa sérié limitée de lancement « Street » à 2 000 exemplaires.
9  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Fiat 600 (2e Generation)

Fiat 600 (2e Generation)

SPONSORISE

Actualité Fiat

Voir toute l'actu Fiat

Toute l'actualité

Voir toute l'actu