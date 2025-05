Les chiffres de vente de la Fiat 600 montrent que personne n'achète la version électrique

Cousin du Jeep Avenger, le Fiat 600 est arrivé sur le marché en même temps que ce dernier : en 2023, année pendant laquelle le groupe Stellantis prévoyait toujours de capitaliser avant tout sur ses nouvelles voitures électriques.

Comme le Jeep Avenger, le nouveau Fiat 600 a donc été commercialisé d’abord dans sa déclinaison électrique, forte du bloc de 156 chevaux associé à des batteries de 54 kWh. Mais en raison de commandes jugées insuffisantes, le constructeur italien a rapidement ajouté la variante « hybride » dotée du petit bloc 3 cylindres turbo de 100 chevaux à hybridation légère et boîte automatique (ou avec 136 chevaux en version haut de gamme).

Les ventes décollent enfin

Comme l’ont remarqué les journalistes d’Italpassion à la vue des chiffres de vente du Fiat 600 sur les quatre premiers mois de l’année 2025, cette arrivée de la version hybride permet au SUV d’atteindre enfin des volumes de vente significatifs : 17 081 unités sur cette période en cumulant l’Italie, la France, l’Allemagne et l’Espagne.

Même si la part de versions électriques vendues est plus importante en France avec 818 exemplaires « zéro émission » sur les 3 187 modèles écoulés chez nous, elle reste presque anecdotique sur ces marchés : 1334 exemplaires uniquement en cumulant l’Italie, la France et l’Allemagne. En Italie, d’ailleurs, seulement 313 600e électriques ont été vendus sur les 9 013 exemplaires écoulés au total !

Stellantis se calme sur l’électrique

Sachant que le constat est quasiment le même chez Jeep avec l’Avenger qui décolle sur le marché européen depuis l’arrivée de ses versions essence, on comprend mieux pourquoi Stellantis a décidé de revoir toute sa stratégie sur le Vieux Continent. Le groupe a abandonné l’idée de ne plus vendre que des voitures électriques d’ici 2030 et pourrait garder les déclinaisons thermiques beaucoup plus longtemps que prévu. Jusqu’à l’après 2035 ? Probablement si les ventes de voitures électriques n’ont toujours pas atteint une part critique d’ici là et que la réglementation le permet.