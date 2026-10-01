La France risque d’être moins représentée dans le monde de la Formule 1. Après avoir perdu en 2022 le Grand Prix de France, qui se déroulait sur le circuit du Castellet, l’un des trois pilotes français inscrits sur la grille pourrait quitter ce sport si aucun contrat ne lui est proposé d’ici la dernière course à Abu Dhabi, le 6 décembre prochain.

Après presque dix saisons passées dans ce sport, Esteban Ocon a annoncé ce mercredi 30 septembre 2026 qu’il quitterait librement l’écurie américaine Haas à l’issue de son contrat : « Ma collaboration avec l'écurie Haas F1 Team prendra fin à l’issue de la saison 2026. Je quitte ce projet la tête haute, fier de mes performances dans des circonstances qui n'ont pas toujours été simples », a déclaré le Normand ce matin sur ses réseaux sociaux.

Une carrière difficile

Ce serait une fin difficile pour Esteban Ocon s’il devait quitter la Formule 1 à l’issue de cette saison. En effet, le Français a vécu neuf saisons compliquées sur le plan sportif, avec seulement 1 victoire et 4 podiums après 195 Grands Prix disputés.

Pourtant promis à de grandes perspectives dès sa jeunesse, le Normand de 30 ans s’est difficilement imposé dans ce sport, en évoluant principalement au sein d’écuries de milieu, voire de bas de tableau.

Après avoir été détecté par Mercedes et intégré son programme de jeunes pilotes, notamment après avoir remporté le titre de GP3 en 2015, Ocon fait ses débuts en Formule 1 en milieu de saison 2016 chez Manor Racing.

Il passe ensuite deux saisons au sein de l’écurie Force India, mais Ocon ne retrouve toutefois pas de baquet pour la saison 2019, après le rachat de Racing Point Force India par Lawrence Stroll, qui privilégie son fils Lance Stroll. Le Français devient alors pilote de réserve pour Mercedes durant cette saison.

Cependant, le natif d’Évreux sait rebondir et rejoint Renault en 2020, avant que l’écurie française ne soit rebaptisée Alpine à partir de 2021. Cette même saison, Ocon décroche sa première victoire en Formule 1 sur le Hungaroring, à Budapest, en Hongrie.

Il disputera au total quatre saisons au sein de l’écurie française avant de rejoindre, en 2025, l’écurie américaine Haas, qu’il quittera à l’issue de la saison 2026. Il occupe actuellement la 16e place du classement des pilotes avec 7 points.

Des objectifs clairs

Malgré cette décision « indépendante de sa volonté et hors de son contrôle », Esteban Ocon garde les idées claires. Le pilote est d’ores et déjà concentré sur les prochaines courses de la saison, notamment celle de ce week-end, qui se disputera en Malaisie.

Outre cette concentration sur la fin de saison, Ocon a affirmé que sa carrière en Formule 1 allait se poursuivre : « J'ai toujours autant faim de réussite. Ce n'est absolument pas la fin de ma carrière en Formule 1 », a-t-il communiqué.

Pour le moment, Esteban Ocon ne dispose d’aucun autre contrat. Cependant, un transfert vers Racing Bulls, l’écurie sœur de Red Bull, pourrait être envisageable, puisque l’équipe n’a pas encore confirmé son duo de pilotes pour la saison prochaine.