Quand le plus élégant des champions de Formule 1 expliquait comment conduire doucement avec finesse

Aujourd’hui âgé de 87 ans, Sir Jackie Stewart fait partie de ces rares pilotes de Formule 1 à avoir décroché trois titres de champion du monde. On peut aussi dire qu’il figure parmi les rescapés des années 60 et 70, connues pour leur lourd bilan en accidents mortels et le nombre terrible de grands talents perdus dans de tragiques circonstances en piste.

Jackie Stewart était d’ailleurs connu pour son attachement à la sécurité. Victime d’un gros accident lors de ses premières années de compétition en 1966, il a toujours milité ensuite pour que la discipline fasse tout pour protéger les pilotes.

Quand Sir Jackie faisait de l’éco-conduite en Ford Capri !

Et même sur la route, Jackie Stewart n’était pas forcément du genre à rouler systématiquement le plus vite possible. Comme vous pouvez le constater dans cet extrait savoureux tourné en 1974 ressorti par la BBC ces jours derniers, il s’est même prêté cette année-là à un exercice de ce qu’on peut qualifier de « conduite lente et élégante » au volant d’une Ford Capri.

A l’époque où le terme « éco-conduite n’existait même pas encore, il montrait comment conduire doucement et avec élégance. Sa Capri était équipée sur le capot d’un réceptacle avec en son centre une balle, qu’il fallait éviter de perdre en roulant trop brusquement. « Pour aller vite comme pour rouler doucement, l’essentiel est de garder le maximum de finesse. Dans la vie de tous les jours, cela permet de ne pas éprouver la mécanique et de faire des économies de carburant », expliquait-il alors au journaliste de la BBC. Sans doute de bons conseils à l’heure où le diesel s’approche en moyenne des 2,5€ au litre (mais le béret reste en option). Notons aussi que depuis ce temps, la Ford Capri a beaucoup changé…