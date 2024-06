Ford commence à montrer la nouvelle Capri (et c'est pas fini)

Après le SUV électrique « inspiré » de la Ford Mustang, bientôt celui reprenant le nom de la Capri. Le constructeur américain pioche généreusement dans son histoire pour essayer de susciter l’envie auprès de la clientèle, même si ces modèles n’ont vraiment rien à voir avec ceux dont ils reprennent le nom.

Dans le cas de la Capri aussi, il s’agira en effet d’un SUV électrique proche du tout récent Explorer EV que nous venons d’essayer sur Caradisiac, avec une silhouette « façon coupé » et un positionnement plus haut de gamme que ce dernier. Aucun rapport, donc, avec le savoureux petit coupé populaire du siècle dernier qui a fait le bonheur des jeunes conducteurs et des collectionneurs.

Deux premières images

En attendant la présentation officielle de l’engin, Ford montre deux bouts de cette nouvelle Capri avec un détail sur l’un des phares avant (à éclairage matriciel) et un autre sur un feu arrière (full LED, évidemment). Dans cette seconde image, on distingue aussi la ligne de toit fuyante façon « fastback ».

Pour rappel, l’engin reprendra la plateforme MEB déjà utilisée par l’Explorer EV, très proche de celle du Volkswagen ID.4 et des autres SUV électriques du groupe Volkswagen. Caradisiac l’a déjà vu en vrai et vous en reparlera très vite.