L’époque où la Ford Capri était un coupé sportif, c’est fini

Personne n’a oublié la Ford Capri, ce coupé populaire au design plaisant possédant un certain palmarès en rallye. On le sait, ce nom va revenir dans la gamme du constructeur américain sous une forme très différente.

Ford prévoit en effet de lancer un nouveau SUV électrique familial, reposant sur la même plateforme technique que son Explorer EV récemment dévoilé. C’est-à-dire la Volkswagen MEB qu’on retrouve sur tous les modèles grand public à zéro émission du groupe allemand, de l’ID.3 jusqu’à la grande ID.7. Cette nouvelle Capri, dont le design n’aura évidemment rien à voir avec l’ancienne, prendra les traits d’un SUV « façon coupé » à la façon des Cupra Tavascan, Volkswagen ID.5 et autres Skoda Enyaq Coupé.

Rendez-vous le 10 juillet

C’est donc le 10 juillet prochain que Ford dévoilera son nouveau SUV électrique dont le nom devrait être « Capri ». Il sera fabriqué à Cologne en Allemagne et ne s’éloignera sans doute pas trop de l’Explorer EV (dont il devrait reprendre la planche de bord et une partie du design extérieur).

Il devrait adopter un positionnement un peu plus haut de gamme que l’Explorer et donc coûter plus cher, avec des tarifs probablement proches de ceux des autres SUV électriques « coupés » du marché (Volkswagen ID.5…). Et n’oubliez pas, la Capri sous la forme d’un petit coupé populaire, c’est fini. Depuis longtemps…