La nouvelle Ford Escort RS nous paraît délirante

Essayé il y a quelques semaines par la rédaction de Caradisiac, le nouveau Ford Capri prend la forme d’un gros SUV électrique familial et n’a plus rien à voir avec le petit coupé populaire dont il reprend le nom.

A l’inverse, cette nouvelle Ford Escort RS MK1 conçue par les Anglais de Boreham Motorworks joue totalement sur la connexion directe avec l’ancien modèle du même nom. Construite avec la bénédiction de Ford, elle se base sur la version à deux portes de la première Escort RS fabriquée jusqu'en 1975 par Ford Advanced Vehicle Operations dans l’Essex, dans sa version RS 2000.

Mais avec un tout nouveau châssis construit en respectant les plans originaux, une suspension largement améliorée et modernisée et surtout, une mécanique beaucoup plus véloce.

Un « Twin Cam » préparé ou un moteur qui prend 10 000 trs/min !

Les clients devront choisir entre une version profondément améliorée du petit quatre cylindres « Twin Cam » du modèle originel (poussé à 1 845 cm3 au lieu de 1 558 cm3 et à 182 chevaux bhp au lieu de 109) et un quatre cylindres d’origine de conception actuelle de 296 chevaux bph (soit 300 chevaux DIN), cubant 2,1 litres et ruptant à…10 000 trs/min !

Pas d’ABS et un prix délirant

Subtilement configurée et élargie, cette Escort RS « MK1 » moderne fait l’impasse sur tous les systèmes d’assistances actuels (pas d’antipatinage, pas d’ABS, même pas de servo frein !) et ne pèse que 800 kilos dans sa version équipée du petit Twin Cam.

Équipée d’une boîte manuelle à cinq vitesses en configuration « dog leg » (première vitesse en bas à gauche), elle vise la pureté de pilotage « à l’ancienne » et se limitera à 150 exemplaires. Le seul problème, c’est qu’ils coûteront 295 000 livres sterling soit plus de 354 000€. Oui, c’est plus que pour une McLaren 750S de 750 chevaux ou une Ferrari 296 GTB de 830 chevaux…