Pendant que le prix du carburant explose, Fernando Alonso récupère sa nouvelle Bugatti Veyron

23,1 litres aux 100 kilomètres. Voilà la consommation mixte de la Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, version poussée à 1 200 chevaux de la supercar de Molsheim commercialisée au début des années 2000. Autant dire que cette voiture dépasse très largement les 40 litres aux 100 kilomètres lorsqu’on commence à accélérer avec ou plus simplement qu’on se retrouve englué dans les bouchons à son volant.

Ce n’est naturellement pas le genre de voiture le plus indiqué pour ceux qui ont du mal à supporter l’augmentation vertigineuse des prix du carburant ces dernières semaines, avec un litre de diesel et de sans plomb qui commence à frôler les 3 euros dans les pompes les plus chères du pays.

Fernando Alonso prend livraison de sa Bugatti Veyron

Fernando Alonso, lui, ne s’en fait pas trop pour les prix du carburant. Il faut dire que d’après un article récent, sa fortune personnelle dépasse les 200 millions d’euros : même si le réservoir de sa supercar est de 100 litres et qu’un plein lui coûtera près de 300€, il peut donc relativiser un peu lorsqu’il ravitaille. Il vient de prendre livraison de sa nouvelle Veyron dans un concessionnaire de Monaco, où il vit.

Au passage, Fernando Alonso possède de nombreuses autres supercars d’exception. Il a récemment acheté une spectaculaire Mercedes CLK GTR et détient aussi une Aston Martin Valkyrie.