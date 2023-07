C’est une situation tout ce qu’il y a de plus banal dans la circulation automobile. Vous roulez dans votre voie sur un axe routier un peu embouteillé et à côté de vous, une autre voiture essaie de s’insérer dans la même voie. Dans ce genre de situation, il y a deux façons de réagir : celle qui consiste à laisser poliment passer l’autre automobiliste en lui laissant la place, ou celle -nettement moins respectueuse et cordiale- qui vise à accélérer pour l’empêcher de passer devant dans la voie.

Couper la route à une Bugatti, il fallait oser

C’est la seconde option qui a été privilégiée par le conducteur de la BMW Serie 2 Gran Coupé grise visible dans la vidéo ci-dessus, filmée par une « dash cam » installée dans une autre voiture. La scène s’est produite à Jiangsu en Chine et aucun des deux conducteurs n’a voulu céder avant l’accident. Or, la seconde voiture n’était autre qu’une Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse « L’Or Rouge », une finition spéciale limitée à deux exemplaires. Avec sa peinture spéciale et finement réalisée par un artisan, elle vaut très probablement plus de deux millions d’euros. Et une telle éraflure sur la carrosserie va probablement coûter une fortune en réparation.

Le conducteur de la Bugatti en tort ?

Dans cette situation en tout cas, c’est le conducteur de la Bugatti qui semble avoir été considéré en tort d’après le média FTNN News qui rapport l’incident. C’est effectivement lui qui a voulu s’insérer à tout prix dans la voie, même si le conducteur de la BMW a tenu à lui résister à tout prix. A noter que le conducteur de la Bugatti aurait dit à celui de la BMW de faire attention la prochaine fois, ajoutant qu’il lui « achèterait une nouvelle voiture » après s’être montré un peu agressif.