A quel point les pilotes de Formule 1 sont-ils devenus riches ?

La Formule 1 se situe toujours au plus haut niveau du sport automobile. Quand on est un pilote et qu’on veut prouver son talent, ça reste la discipline la plus convoitée à côté de l’endurance, de l’Indycar, de la Nascar ou encore de la Formula E (mais aussi du rallye avec des compétences très différentes). Celle, aussi, où les salaires sont les plus généreux pour les rares privilégiés faisant partie de la grille.

On en parlait il y a quelques mois : avec des salaires compris entre 500 000€ et 70 millions d’euros rien que sur la saison 2026, les montants peuvent dépasser ceux des dirigeants de constructeurs automobiles les mieux payés au monde. Et comme le détaillent les spécialistes de PlanetF1 sur la base de chiffres publiés notamment par les journalistes anglais du Sunday Time, ces montants permettent aux pilotes de Formule 1 les plus expérimentés d’accumuler des sommes dignes de familles richissimes.

Qui sera le premier pilote milliardaire ?

Oliver Bearman et Isack Hadjar, les deux pilotes les moins « riches » d’après la liste établie par PlanetF1, se contenteraient d’un million de dollars de fortune personnelle. Sachant qu’ils disputent seulement leur seconde saison dans la discipline, ils ont naturellement le temps d’accumuler de la richesse. Les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly, eux, auraient déjà cumulé respectivement 21 et 33 millions de dollars. C’est davantage que Kimi Antonelli, bien parti pour devenir le plus jeune champion du monde de tous les temps, avec « seulement » 15 millions d’euros pour l’instant (lui qui dispute seulement sa seconde saison).

Plus haut dans le classement on trouve en cinquième position le champion du monde 2025 Lando Norris (60 millions de dollars de fortune personnelle liée à la Formule 1), Charles Leclerc (125 millions de dollars) et Max Verstappen (210 millions de dollars).

Les plus anciens sont les plus riches

De façon assez logique, les pilotes de Formule 1 ayant accumulé la plus grosse fortune personnelle sont aussi ceux qui sont sur la grille depuis le plus longtemps (et le plus souvent dans des écuries prestigieuses où ils bénéficiaient d’un salaire mirobolant). Fernando Alonso, qui évolue en Formule 1 depuis 2001, aurait accumulé 260 millions de dollars. Lewis Hamilton, présent depuis 2007, aurait lui atteint 435 millions de livres sterling soit un peu plus de 507 millions d’euros.

A noter que les chiffres avancés par PlanetF1, qui sont bien évidemment des estimations et peuvent induire une marge d’erreur, incluent aussi les revenus d’activités connexes comme par exemple les parts dans des marques ou des revenus publicitaires sans rapport avec le salaire de leur équipe. Ces chiffres ne concernent par ailleurs que les pilotes actuellement en activité dans la discipline et non pas ceux du passé : des pilotes comme Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Nico Rosberg ou Mikka Hakkinen possèdent aussi toujours une fortune personnelle considérable.