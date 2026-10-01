Après la course dans les rues de Baku le week-end dernier, les pilotes du championnat du monde de Formule 1 sont tous arrivés à Sepang en Malaisie où se tiendra un nouveau Grand prix ce dimanche. Aujourd’hui, jeudi, ils répondent aux interviews avant de monter dans les voitures dès demain pour les premiers essais libres (puis les qualifications samedi et la course dimanche).

Mais avant cela, certains des pilotes du plateau ont décidé d’organiser un petit « trip » entre amis. George Russell, second au championnat pour l’instant à 66 points de son jeune coéquipier Kimi Antonelli, s’est retrouvé dans le même jet privé que Lando Norris (le champion 2025), Carlos Sainz Junior, Oliver Bearman (le coéquipier chez Haas d’Esteban Ocon dont c’est peut-être la dernière saison dans la discipline), Alexander Albon, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto et d’autres.

Un karting « sauvage »

Outre des balades dans la nature en Malaisie, George et ses amis ont organisé une petite séance de karting sur une piste locale. Et là, l’esprit de compétition est immédiatement revenu comme l’explique le pilote de l’écurie Mercedes Grand Prix : « je dois avouer que les Malaysiens m’ont beaucoup aidé. J’ai demandé quel était le meilleur karting et sur place, les gens m’en ont donné un avec de tous nouveaux pneus montés dessus ! Je me suis retrouvé avec un karting qui roulait 1,5 seconde plus vite que les autres. Ils se sont mis à râler et ensuite, ça a été la boucherie », détaille-t-il dans une interview.

« Gabriel Bortoleto a fini avec de gros bleus dans le dos. Piastri a été à deux doigts de se casser une côte. C’était vraiment une course incroyable et à un moment, j’ai eu peur de me casser quelque chose. Le chaos total ! On s’amusait à se percuter et c’était le jeu de qui allait frapper le plus fort. Bearman a envoyé le pauvre Roberto Mehri dans le mur au premier tour de la course », s’amuse-t-il.

A noter que Lando Norris n’a pas participé à cette « boucherie » et fort heureusement, personne ne s’est blessé au point de devoir déclarer forfait au Grand Prix de Malaisie. L’histoire retiendra que c’est George Russell qui a gagné cette course improbable, mais pas à la « loyale » d’après ses propres dires !