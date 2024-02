Le jeu PC Dakar Desert Rally gratuit à partir du 15 février

Bonne nouvelle pour les fans de jeux vidéo et de rallye-raid. Le titre Dakar Desert Rally est à récupérer en ligne sans sortir la carte bleue à partir du 15 février. Pour l'acquérir de manière permanente, les étapes sont très simples : télécharger l'application Epic Games, créer un compte gratuitement, ouvrir l'application en se connectant, aller dans l'onglet "Boutique", puis descendre jusqu'à l'encadré "Jeux gratuits" avec Dakar Desert Rally pour ouvrir la page du jeu. Il suffit ensuite de cliquer sur "ajouter au panier" et de valider la commande d'un montant de 0 €. Le jeu est alors définitivement accessible pour installation dans l'onglet "Bibliothèque".

Un jeu apprécié par les passionnés du genre

Le jeu sous licence officielle et développé en trois ans par le studio Saber Interactive est sur les sites spécialisés plutôt bien noté par les joueurs. Ces derniers saluent la beauté graphique des paysages, le rendu des effets liés à la météo qui peut tourner à l'orage ou à la tempête de neige, la variété des véhicules avec des camions, des quads, motos et 4x4 mais aussi la progression de la difficulté qui offre à partir d'un certain niveau un mode simulation où la compréhension du roadbook sera indispensable pour terminer les épreuves de manière honorable sur les terrains accidentés.

Habituée de ce genre d'offre promotionnelle, l'entreprise Epic Games rendra de nouveau le jeu payant pour ceux qui ne l'auront pas récupéré entre le 15 février et le 22 février. Rendez-vous donc sur leur application entre ces deux dates pour en bénéficier.