Commençons ces présentations par le petit nouveau, le PV5 Cargo L1H1. Ce fourgon compact arrive sur le marché un an après le L2H1, le fourgon presque moyen puisque se situant entre un Renault Kangoo et un Trafic. Ici, pas de demie mesure. Le PV5 L1H1 est un vrai fourgon compact. Long de 4,50 mètres, il affiche, à deux centimètres près, la même longueur qu’un Renault Kangoo. La zone de chargement, qui conserve sa curieuse architecture avec un profond décaissement, affiche une longueur utile d’un peu plus de 2 mètres (2,05 m pour être précis) et une hauteur utile de 1,52 m. Quant à la largeur utile, elle est au maximum de 1,56 m. Ces données apportent un volume utile de 4 m3, assez nettement supérieur à la concurrence puisqu’un Renault Kangoo dispose de « seulement » 3,3 m3 de volume utile. La charge utile de ce PV5 est de 800 kilos avec la batterie M (standard) et de 695 kilos avec la batterie L (grande autonomie). Le PTAC est dans tous les cas de 2 650 kilos.

Le PV5 L1H1 est donc proposé avec deux tailles de batterie. La M, d’une capacité de 51,5 kWh, apporte une autonomie de 286 kilomètres WLTP. Cette version, équipée d’une motorisation de 122 chevaux, est disponible avec un unique niveau de finition, appelé Essential. Le prix de vente de ce modèle est de 32 100 € HT. Le PV5 L1H1 doté de la batterie L, d’une capacité de 71,2 kWh pour une autonomie de 392 kilomètres, dispose d’une motorisation de 163 chevaux. Il est proposé avec les deux niveaux de finition, Essential et Plus. Les prix de ce PV5 sont de 35 400 € HT en Essential et de 36 900 € HT en Plus.

Jusqu’à 7 personnes

Autre PV5, autre univers. Le PV5 Passenger est la version destinée au transport de personnes comme aux familles. Jusqu’alors proposé en cinq places, le voici désormais disponible en sept places avec une configuration 2-2-3. S'il s’adresse en priorité aux professionnels, navettes aéroports ou hôtelière, taxis ou VTC, ce PV5 Passenger 7 peut également intéresser les grandes familles. Réalisé sur la version longue, il est doté de série de deux portes latérales coulissantes. Kia souligne que « son seuil d’accès bas de 399 mm, associé aux portes coulissantes, facilite l’accès à la deuxième comme à la troisième rangée ». Le volume du coffre est de 318 litres derrière la troisième rangée, et même de 785 litres une fois cette troisième rangée rabattue.

Comme pour les versions Cargo, la version Passenger est proposée avec deux tailles de batteries au choix. La M est couplée au moteur de 122 chevaux et la L dispose du 163 chevaux. Le Kia Pv5 Passenger M est vendu à partir de 41 450 € TTC en finition unique Essential. Le Passenger L est à partir de 45 450 € TTC en Essential et 47 000 € TTC en Plus.

Benne ou frigorifique

Changeons de nouveau d’univers avec les PV5 transformés qui sont réalisés sur la base du fourgon ou du châssis-cabine. Kia a agréé quelques aménageurs et équipementiers européens et les véhicules convertis sont vendus directement par la marque. Ainsi en est-il par exemple du PV5 benne. Il est réalisé par le carrossier Gruau, installé près de Laval en Mayenne. Puisqu’il a obtenu l’agrément européen de Kia, ce véhicule se voit commercialiser dans l’ensemble des pays européens. Sur la base d’un châssis-cabine L2, ce PV5 est équipé d’une benne triverse en aluminium, matériau choisi pour sa résistance et sa légèreté. La charge utile est de 805 kilos.

Une autre version européenne, le PV5 Box réfrigéré, est réalisé par le spécialiste français Lamberet. De son côté, Sortimo propose un PV5 équipés de racks de rangement. À l’échelle nationale, d’autres aménageurs comme Stiram et Jocquin pour les bennes ou MDP Utilitaires pour les aménagements intérieurs travaillent sur le PV5.