Le leasing social démarre en trombe (et ça va accélérer)

Allez hop, direction la concession Peugeot de Joinville-le-Pont (94). Ce lundi matin, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu y a remis les clés de l’une des toutes premières voitures livrées dans le cadre du programme de leasing social.

Au-delà de l’opération de communication, cet événement était l’occasion de faire le point sur le démarrage assez foudroyant de l’opération, qui permet aux personnes éligibles de s’assurer les services d’une voiture électrique pour des mensualités défiant toute concurrence (à partir de 40 € par mois pour une Renault Twingo E-Tech électrique).

« Le leasing social nous amène une nouvelle clientèle, avec même des 20-30 ans qui font leurs premiers pas dans les concessions. Ce sont des clients qui ont plutôt le profil « véhicules d’occasion » et peuvent donc s’orienter vers des modèles neufs », témoignait un cadre de Stellantis présent dans le showroom. « Cela me rappelle l’effet des balladurettes et des juppettes. » (ancêtre des primes à la casse, mises en place dans les années 90)

La jeune femme qui a pris possession de sa voiture ce lundi matin est une apprentie kinésithérapeute, salariée en parallèle dans un supermarché, dont la e-208 remplace une version thermique. Avec son petit salaire et ses 22 km de trajet, elle correspond parfaitement aux critères d’éligibilité*.

« Le leasing social est une réalité depuis quelques jours. On a dénombré à ce jour 1,3 million de visiteurs uniques sur la plateforme Mon leasing électrique mis en place pour l’occasion, à la suite de quoi 90 000 personnes se sont déclarées intéressées. A ce jour, plus de 35 000 ont été officiellement contactées par des concessionnaires pour un dépôt d’offre ferme », se félicitait Christophe Béchu à l’issue de la remise de clés. Et celui-ci de rappeler que « la politique de soutien à l’électrification du parc automobile s’élève à 1,5 milliard d’euros. (déploiement de bornes de charge, aides à l’achat…). Avec les voitures Macron, par analogie avec les cars Macron, on a un nouvel objet pour développer une écologie à la française. »

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Si les pouvoirs publics ont prévu de financer 25 000 voitures cette année, tout laisse à penser que le dispositif sera appelé à s’étendre : « ce chiffre initial de 25 000 n’a pas été décidé par le gouvernement mais établi en fonction de la disponibilité initiale des véhicules » précise le ministre. La demande excède donc l’offre, mais les constructeurs assurent de leur répondant.

« Cela commence très très bien, c’est un gros succès. On a 5 marques de Stellantis qui participent avec Jeep, Fiat, Opel, Peugeot et Citroën. On estime avoir eu plus de 100 000 visiteurs dans nos concessions juste pour ce dispositif. C’est considérable », se félicite Christophe Musy, Directeur de Stellantis France, interrogé par Caradisiac. « Le dispositif est dans les mains du gouvernement, et nous on l’accompagne. On a des gens qui n’auraient pas pu acheter de voitures, et encore moins de voitures électriques, qui viennent nous voir. Donc de notre point de vue de constructeur c’est exactement ce qu’il faut faire. Il n’y a plus de raison de s’arrêter. On avait une première tranche de 20 000 voitures qui étaient produites, et on a mis sur nos lignes un programme de 20 000 voitures supplémentaires. On va livrer au moins 40 000 voitures en 2024 ! »