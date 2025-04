Le Moniteur Automobile revient dans les kiosques français

« Le Moniteur Automobile meurt », voilà le titre de l’article d’Alexandre Bataille publié le 1er décembre 2008 sur Caradisiac, lorsqu’il annonçait la fin de ce magazine en France après 24 ans d’existence et pas loin de 600 numéros parus.

En cette époque de crise financière mondiale dans laquelle la presse papier avait commencé à décliner depuis longtemps, ce titre d’où venaient certains membres de la rédaction de Caradisiac comme le très pointu François Chapus disparaissait des kiosques français.

Depuis, il est resté diffusé en Belgique où il demeure l’un des titres automobiles incontournables dans la presse écrite. Et il fait aujourd’hui son grand retour en France ! Le groupe NG Presse, qui édite déjà les magazines Motorsport, Evo, Octane et Enzo, relance officiellement Le Moniteur Automobile dans l’Hexagone.

Le premier numéro en kiosque à 5,9€

« Disponible en version papier et numérique, le magazine sera vendu au prix de lancement de 5,90 €, avec un abonnement annuel à 28 €. Il bénéficiera d’une diffusion nationale, avec un tirage initial de 30 000 exemplaires », est-il annoncé par le nouveau diffuseur français.

Le Moniteur Automobile est né en Belgique en 1950. En France, il avait été distribué à partir de 1984 et jusqu’en janvier 2009. Pour cette nouvelle formule française, le titre sera diffusé de façon bimestrielle avec 132 pages d’essais « approfondis ».

Un cas unique dans l’environnement actuel

Il ne vous aura certainement pas échappé qu’en 2025, la santé de la presse écrite automobile n’a plus rien à voir avec ce qu’elle était dans les années 80 ou 90. Le retour d’un titre comme Le Moniteur Automobile fait ainsi figure d’exception dans le paysage médiatique actuel et le climat qu’on dit de plus en plus « autophobe ». Précisons que François Chapus ne sortira pas de sa retraite pour revenir au Moniteur français et souhaitons bonne chance à la nouvelle équipe pour porter un nom aussi réputé au sein de la presse papier spécialisée.