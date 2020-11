Le Peugeot 806 Procar disponible à la vente

Le spécialiste belge de la voiture d'exception Gipimotors dispose dans son offre d'un véhicule pour le moins insolite. La "sportive" en question n'est autre que le monospace Peugeot 806 Procar inscrit en 1995 aux 24 Heures de Spa-Francorchamps.

La familiale initialement pensée pour un coup publicitaire original à l'aube du succès de ce segment en Europe se qualifiait en 6e ligne au départ de la course mythique. De quoi recevoir les applaudissements des spectateurs à chaque passage sur deux roues dans les virages du Raidillon. Le Peugeot 806 Procar piloté par Philippe Verellen, Pascal Witmeur et Eric Bachelart devait hélas abandonner avant le drapeau à damiers.

Coté mécanique, le Peugeot 806 Procar embarque un bloc quatre cylindres 2,0l de 280 chevaux. La cavalerie transite au sol via des trains roulants de 306 Maxi aidés par des éléments de 406 de supertourisme. La transmission et les suspensions proviennent quant à elles d'une Peugeot 405 Mi16 de Procar 2. Toutes les informations pour acquérir cette voiture de course atypique sont à retrouver sur le site du garage Gipimotor.